Festiwal ziół w bibliotece

W dniach 9-11 września w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się „Festiwal ziół” - trzydniowe święto, podczas którego będzie można wziąć udział w warsztatach, wykładach i spotkaniach związanych z tematyką zielarską. Odbędzie się też spektakl teatralny i koncert. Na część spotkań (warsztaty) obowiązują zapisy.

9 września

godz. 12.00 - warsztat ziołowy - Joanna Włodarska

Podczas warsztatów omówione zostaną podstawowe zioła i ich właściwości, uczestnicy warsztatów przygotują maceraty olejowe oraz toniki, dobierając zioła ze względu na ich właściwości i rodzaj cery. Liczba miejsc na warsztaty ograniczona (15 osób). Obowiązują zapisy. Joanna Włodarska - współzałożycielka Akademii Siedliska pod Lipami, dziennikarka, szefowa kuchni, specjalizująca się w żywności tradycyjnej i regionalnej.

godz. 14.00 - wykład - zioła w medycynie i ziołolecznictwie - Anna Izdebska

Anna Izdebska - właścicielka sklepu medyczno-zielarskiego.

godz. 18.00 - przedstawienie teatralne - „Kłopoty małżeńskie”/Teatr "Czwarte Miasto"

wg tekstu Mariusza Więcka, Jerzego Wójcickiego, reż. Maciej Konopiński „Kłopoty małżeńskie” to komedia napisana na dwójkę aktorów, składająca hołd tym, którzy nie bacząc na trudy codziennego życia, mają odwagę wstąpić w związek małżeński, co często wiąże się z niekończącymi się wyrzeczeniami i emocjonalnymi kryzysami. Czym jest kamień filozoficzny, który sprawia, że ludzie chcą być razem? O co naprawdę kłócimy się, kiedy kłócimy się o niepościelone łóżko?

10 września

godz. 14.00 - spotkanie autorskie - o. Klimuszko - znany i nieznany - spotkanie z Krzysztofem Kamińskim

Krzysztof Kamiński - absolwent studiów technicznych i dziennikarskich, reporter o bogatym dorobku zawodowym, popularyzator medycyny naturalnej i ekologii. Wydawca kwartalnika „Porady na Zdrowie”. Zafascynowany postacią o. Czesława Andrzeja Klimuszki, napisał o nim trzy książki: „O C.A. Klimuszko - zielarz - jasnowidz - uzdrowiciel” (1996), „Franciszkanin z Elbląga” (2004), „Ojciec Klimuszko. Życie i legenda” (2008). Dokumentowanie życia wybitnego franciszkanina stało się największą przygodą dziennikarską autora.

godz. 15.00 - wykład - aktualność myśli św. Hildegardy z Bingen i ks. Klimuszki o ziołach i ziołolecznictwie - o. Tomasz Tęgowski OFM

Tomasz Tęgowski - franciszkanin, założyciel i autor projektu Centrum Medycyny Klasztornej "Medicina Monasterialis", certyfikowany zielarz-fitoterapeuta, doradca medycyny naturalnej wg św. Hildegardy z Bingen.

godz. 16.00 - warsztat ziołowy - tonik dla seniorów - prowadzenie o. Tomasz Tęgowski OFM

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona (15 osób). Obowiązują zapisy.

11 września

godz. 12.00 - warsztat kulinarny - ser z ziołami - Joanna Włodarska

Uczestnicy warsztatów zrobią sery żuławskie z ziołami oraz ulepią oscypki.

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona (12 osób). Obowiązują zapisy.

godz. 14.00 - wykład - zioła w kuchni polskiej i staropolskiej - Barbara Bukowska

Barbara Bukowska - dietetyczka, wykładowca Zespołu Szkół Gospodarczych propagatorka zdrowej żywności i kuchni regionalnej.

godz. 18.00 - koncert - pieśni Stanisława Moniuszki - wykonanie: Monika Sendrowska – sopran, Krzysztof Bobrzecki – baryton, Mirosława Sumlińska – fortepian

Monika Sendrowska - absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wydziale instrumentalnym w klasie fortepianu prof . Bogdana Kułakowskiego oraz absolwentką z wyróżnieniem w klasie śpiewu dr hab. Alicji Rumianowskiej. Jako śpiewaczka doskonaliła swoje umiejętności w mistrzowskich kursach wokalnych oraz czynnie brała udział w Seminariach Barokowych u prof. P. Esswooda. W 2015 roku ukończyła dwu-semestralne Podyplomowe Międzywydziałowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Krzysztof Bobrzecki - głos kształcił pod kierunkiem prof. Violetty Bieleckiej w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku, a następnie w klasie śpiewu solowego prof. Ryszarda Minkiewicza w gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, którą ukończył w 2008 r.. Swe umiejętności rozwijał biorąc udział w licznych kursach mistrzowskich.

Mirosława Sumlińska - w 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń oraz w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. W czerwcu 2017 r. ukończyła Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze w specjalności „duet fortepianowy” w klasie prof. prof. Agliki Genovej i Liubena Dimitrova. Od października 2006 pracuje w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie prof. Anny Prabuckiej-Firlej.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu "Książka – przepis na zdrowie". Podczas spotkań prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią SARS-CoV-2.

Więcej informacji i zapisy na warsztaty:

Biblioteka Literacka

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 17