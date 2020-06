Filmowcy (i nie tylko) do dzieła

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na trzecią edycję ponadpoziomowego Festiwalu Filmów Poniżej Poziomu. Jeśli nie rozstajesz się z kamerą albo sprawia Ci frajdę rejestrowanie rzeczywistości telefonem i tworzenie materiałów filmowych - weź udział w naszym konkursie i festiwalu! Gościem specjalnym i członkiem jury będzie Abelard Giza.

W tym roku także namawiamy Was do realizacji materiałów pokazujących TU.Elbląg - i tylko do Was zależy interpretacja tego tematu. Pula nagród to 1500 zł, zatem jest o co walczyć.



Gdzie - Centrum Sztuki Galeria EL

Kiedy - 26 czerwca 2020 - fotogra miejska, 27 czerwca gala finałowa i

pokaz filmów konkursowych

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca 2020 r.



Po dwóch edycjach Festiwalu wiemy, że Elbląg ma filmowy potencjał. TU jest co kręcić, TU ma kto kręcić. Dlatego w tym roku hasło Festiwalu brzmi: TU.Elbląg. Nie musisz (a nawet nie powinieneś!) być zawodowcem. Wystarczy, że masz chęć, pomysł i zapał do tego, by coś stworzyć. Nie będziemy Cię rozliczać z tego jakie ujęcia zastosowałeś i dlaczego. Dla nas liczy się kreatywne podejście do tematu.

Filmiki konkursowe nie powinny być krótsze niż 1 minuta i dłuższe niż 3 minuty. Powinny powstać w czasie od 1 stycznia do 14 czerwca tego roku. Podczas przeglądu filmów 26 czerwca jury przyzna trzy nagrody finansowe: 250, 500 i nagroda główna w wysokości 750 zł. Na filmy czekamy do 14 czerwca 2020 r. Materiały można nadsyłać mailowo na adres (preferujemy jednak linki zewnętrzne – YouTube, WeTransfer) lub dostarczyć osobiście na nośniku zewnętrznym. Gościem specjalnym i zarazem członkiem jury będzie Abelard Giza. Oprócz niego filmy oceniać będą Ola Bielska z kina Światowid oraz Jacek Żukowski z

Truso.tv.

Festiwal Filmów Poniżej Poziomu to także fotogra miejska czyli gratka dla lubiących statyczne obrazki, w której główna nagroda to 500 zł.