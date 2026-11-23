Fluorescencyjna Pracownia Czarodziejskich Kapeluszy
W sobotę, 28 listopada, o godz. 12:00 zapraszamy do Bulaja dzieci w wieku 4-7 lat wraz z opiekunem na magiczne zajęcia pt. „Fluorescencyjna Pracownia Czarodziejskich Kapeluszy”, które poprowadzi Marta Zep. Obowiązują zapisy.
Będą to warsztaty z użyciem światła UV/fluo. Po krótkim wspólnym czytaniu książki „Moko. Najśmieszniejszy klaun na świecie” Gerarda Moncomble’a, dzieci wejdą do „ciemnej pracowni światła”. Z materiałów neonowych stworzą fantazyjne, świecące kapelusze – z ogonami, antenkami, skrzydełkami. Kapelusze będą lśnić w UV, a na koniec zostaną zaprezentowane w małej „paradzie światła”.
Więcej informacji i zapisy:
Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj
ul. Zamkowa 1
tel. 55 625 60 23
bulaj@bibliotekaelblaska.pl
Informacja Biblioteki Elbląskiej