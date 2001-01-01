Fotografia i teatr dla aktywnych 60+. Bezpłatny cykl warsztatów w Światowidzie

CSE „Światowid” w Elblągu zaprasza seniorów na bezpłatny cykl warsztatów w ramach projektu „Wizje dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+”. Kreatywne zajęcia z fotografii, teatru i sztuk wizualnych to szansa na rozwój umiejętności, twórczą integrację i publiczne prezentacje efektów pracy.

W październiku i listopadzie w CSE „Światowid” w Elblągu odbędzie się seria bezpłatnych, praktycznych spotkań artystycznych skierowanych do osób 60+. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej formule — stacjonarnie — i mają na celu aktywizację, rozwój kompetencji oraz budowanie pewności siebie poprzez sztukę.

Fotografia i autoportret artystyczny 60+

Start: 30 października 2025, godz. 16:00.

Uczestnicy poznają podstawy fotografii cyfrowej, nauczą się wykonywać autoportrety, które będą odzwierciedlać ich tożsamość i emocje, opanują proste techniki edycji zdjęć i wspólnie przygotują prace do wystawy.

Teatr życia

Start: 20 października 2025, godz. 14:15.

Warsztaty teatralno-ruchowe rozwijające świadomość ciała, głosu i emocji. Uczestnicy stworzą krótką formę sceniczną opartą na osobistych doświadczeniach, którą zaprezentują podczas Targów Seniora.

Sztuki wizualne i mixed media

Start: 23 października 2025, godz. 10:00.

Zajęcia plastyczne łączące różne techniki, inspirowane naturą i wspomnieniami, z wykorzystaniem materiałów z recyklingu — idealne dla lubiących eksperymenty i rękodzieło.

Działanie odbywa się w ramach projektu „Wizje dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+” — kompleksowego programu (stacjonarnie i online) realizowanego w terminie 1 sierpnia 2025 – 28 lutego 2026. Celem projektu jest aktywizacja seniorów (ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich), rozwój kompetencji artystycznych i cyfrowych oraz wzmocnienie ich obecności w życiu kulturalnym regionu.

Warsztaty to nie tylko nauka technik — to także przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń i wzmacniania społecznych więzi. Projekty artystyczne wzmacniają poczucie sprawczości, pomagają przełamywać bariery cyfrowe i pokazują, że nauka oraz twórczość nie znają granic wieku.

Liczba miejsc ograniczona — obowiązują zapisy.

Zgłoszenia: tel. 55 611 20 59.

Termin zgłoszeń: do 14 października 2025.

Weź udział — rozwijaj swoje umiejętności, poznaj nowych ludzi i pokaż światu swoją twórczą dojrzałość.