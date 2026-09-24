GONISH nad rzeką Elbląg

- Jedna z dat na naszej europejskiej trasie po Warmii i Mazurach stanęła pod znakiem zapytania, a my za wszelką cenę chcemy tego dnia zagrać. I wiecie co? Dzięki wielkiej gościnności ekipy Caffee Przystań Klubokawiarnia zagramy dla Was w Elblągu - podaje GONISH w mediach społecznościowych.

Wiemy, że ta akcja jest spontaniczna - ale jeśli mieliście plany na piątek 25 września to musicie je zmienić i spotkać się z nami!

Mamy mały cel... 40 osób pod sceną!Jeżeli uda nam się zapełnić tę przestrzeń ludźmi, którzy chcą posłuchać dobrej muzyki na żywo, będziemy bardzo szczęśliwi.

GONISH:

Adam Goniszewski - Wokal/Bas

Jacek Maruszewski - Gitara

Dominik Wagner - Perkusja

Jesteśmy wielofunkcyjnym trio, którego najwyraźniejszymi cechami jest żywiołowe granie i konkretna gitarowa muzyka. Alternatywno-rockowa uczta. Sprawdźcie sami!

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/1k4zZe4lRJzIAbuTtY54A2...

YouTube:

https://www.youtube.com/@gonish-band

GONISH — koncert w Elblągu | 25.09 | Caffee Przystań

25 września 2026

20:00

Wstęp: 20 zł