GONISH nad rzeką Elbląg
- Jedna z dat na naszej europejskiej trasie po Warmii i Mazurach stanęła pod znakiem zapytania, a my za wszelką cenę chcemy tego dnia zagrać. I wiecie co? Dzięki wielkiej gościnności ekipy Caffee Przystań Klubokawiarnia zagramy dla Was w Elblągu - podaje GONISH w mediach społecznościowych.
Wiemy, że ta akcja jest spontaniczna - ale jeśli mieliście plany na piątek 25 września to musicie je zmienić i spotkać się z nami!
Mamy mały cel... 40 osób pod sceną!Jeżeli uda nam się zapełnić tę przestrzeń ludźmi, którzy chcą posłuchać dobrej muzyki na żywo, będziemy bardzo szczęśliwi.
GONISH:
Adam Goniszewski - Wokal/Bas
Jacek Maruszewski - Gitara
Dominik Wagner - Perkusja
Jesteśmy wielofunkcyjnym trio, którego najwyraźniejszymi cechami jest żywiołowe granie i konkretna gitarowa muzyka. Alternatywno-rockowa uczta. Sprawdźcie sami!
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/1k4zZe4lRJzIAbuTtY54A2...
YouTube:
https://www.youtube.com/@gonish-band
GONISH — koncert w Elblągu | 25.09 | Caffee Przystań
25 września 2026
20:00
Wstęp: 20 zł