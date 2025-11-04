„Good bye, America!”, czyli żegnamy się z wystawą Josepha Konopki

W sierpniu tego roku w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu została otwarta wystawa „American Dream. Życie i twórczość Josepha Konopki”, na której zaprezentowano prace tego amerykańskiego malarza o polskich korzeniach. Konopka wypracował unikalny styl, tworząc przede wszystkim z potrzeby serca, dokumentując świat, który znał najlepiej: krajobrazy New Jersey, architekturę przedmieść, portrety bliskich oraz swej największej muzy, ukochanej żony Casimery.

Joseph Konopka pochodził z rodziny polskich imigrantów. Zaczynał jako pomocnik scenarzysty w latach pięćdziesiątych, by później stać się autorem scenografii najbardziej znanych amerykańskich programów telewizyjnych. Jego życiorys udowadnia, że Ameryka to kraj nieograniczonych możliwości, gdzie każdy może osiągnąć sukces i sięgnąć gwiazd.

Tytułowy amerykański sen stał się inspiracją dla warsztatów, przygotowanych przez muzealników, które odbędą się w najbliższą sobotę, tj. 8 listopada w godzinach od 10 do 13. Za zajęciach „Made in USA” przeniesiemy się w świat amerykańskiej popkultury, stworzymy własne gwiazdy na Alei Sław, staniemy na ściance dla fotoreporterów, a przede wszystkim poczujemy się jak artyści, tworząc kolaże i obrazy, malowane kosmetykami, inspirowane twórczością J. Konopki.

Niedziela, 9 listopada to ostatnia okazja do zwiedzenia wystawy. Tym razem w towarzystwie kuratora, Michała Kozłowskiego, który odpowie na wszystkie wasze pytania.

Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie!