Dzisiaj sesja Rady Miejskiej. O budżecie Elbląga i nie tylko

We wtorek o godz. 10 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Jedną z najważniejszych spraw będzie głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2026. Radni mają też przyjąć apel w sprawie inwestycji kolejowych, służących rozwojowi Elbląga i regionu.

Budżet Elbląga na 2026 rok opiewa na prawie 1,2 miliarda złotych, z tego na inwestycje zaplanowano prawie 176 mln zł. Wśród najważniejszych jest m.in. dokończenie budowy nabrzeża Wyspy Spichrzów, rozpoczęcie przebudowy mostu kardynała Wyszyńskiego wraz z budową tymczasowej przeprawy przez rzekę czy rozpoczęcie inwestycji drogowych związanych z portem. Władze miasta nie planują zaciągania nowych zobowiązań, lecz spłatę dotychczasowych, które nadal wynoszą ponad 200 mln złotych.

Głosowanie nad budżetem będzie jednym z głównych punktów obrad wtorkowej sesji Rady Miejskiej. Radni zajmą się także inicjatywą uchwałodawczą Stowarzyszenia Nowy Elbląg, która apeluje o wsparcie dla trzech kolejowych inwestycji – budowy wind na dworcu PKP w mieście, budowy połączenia Elbląga z Gdańskiem przez Nowy Dwór Gdański i reaktywacji kolei nadzalewowej.

Mają również przyjąć plan zrównoważonej mobilności dla Elbląga, który ma być podstawą do ubiegania się przez samorządem o dofinansowanie różnych inwestycji związanych z lokalnym transportem, komunikacją miejską czy ścieżkami rowerowymi.

Sesja RM rozpocznie się o godz. 10. Transmisję wideo na żywo będzie można oglądać na stronie esesja.tv