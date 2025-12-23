UWAGA!

----

Dzisiaj sesja Rady Miejskiej. O budżecie Elbląga i nie tylko

 Elbląg, Dzisiaj sesja Rady Miejskiej. O budżecie Elbląga i nie tylko
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

We wtorek o godz. 10 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Jedną z najważniejszych spraw będzie głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2026. Radni mają też przyjąć apel w sprawie inwestycji kolejowych, służących rozwojowi Elbląga i regionu.

Budżet Elbląga na 2026 rok opiewa na prawie 1,2 miliarda złotych, z tego na inwestycje zaplanowano prawie 176 mln zł. Wśród najważniejszych jest m.in. dokończenie budowy nabrzeża Wyspy Spichrzów, rozpoczęcie przebudowy mostu kardynała Wyszyńskiego wraz z budową tymczasowej przeprawy przez rzekę czy rozpoczęcie inwestycji drogowych związanych z portem. Władze miasta nie planują zaciągania nowych zobowiązań, lecz spłatę dotychczasowych, które nadal wynoszą ponad 200 mln złotych.

Głosowanie nad budżetem będzie jednym z głównych punktów obrad wtorkowej sesji Rady Miejskiej. Radni zajmą się także inicjatywą uchwałodawczą Stowarzyszenia Nowy Elbląg, która apeluje o wsparcie dla trzech kolejowych inwestycji – budowy wind na dworcu PKP w mieście, budowy połączenia Elbląga z Gdańskiem przez Nowy Dwór Gdański i reaktywacji kolei nadzalewowej.

Mają również przyjąć plan zrównoważonej mobilności dla Elbląga, który ma być podstawą do ubiegania się przez samorządem o dofinansowanie różnych inwestycji związanych z lokalnym transportem, komunikacją miejską czy ścieżkami rowerowymi.

Sesja RM rozpocznie się o godz. 10. Transmisję wideo na żywo będzie można oglądać na stronie esesja.tv

 

red.

  • Aż się nie chce komentować. Przewodnicząca, młoda i rozwojowa siedemdziesięciolatka zabetonowana po układzie. Taka przyszłość tego elblaskiego skansenu.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    6
    0
    Hubbabubba(2025-12-23)
  • "Niektóre polskie miasta, jak Częstochowa czy Wrocław, podjęły uchwały apelujące o zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetów samorządowych, argumentując to rosnącymi kosztami oświaty i spadającą liczbą uczniów uczęszczających na katechezę "
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    1
    Kiedy Elbląg ?(2025-12-23)
  • Młodych nam trzeba, z pomysłami, z werwą, leśnym dziadkom trzeba podziękować!
  • Rekiny finansjery i nowocześni menadżerowie ekonomii podyskutują sobie między robieniem sałatki i pieroga o świetnej gospodarczo sytuacji miasta !
  • W 2022 budżet Elbląga wynosił 800 mln. W przyszłym roku 1.2 mld.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Wystarczy nie kraść(2025-12-23)
  • Czy jeszcze ktoś chce tego słuchać??? Czy ma to sens? Poza tym. Czas odpocząć od tego bełkotu, polityki czy pseudo polityki, pustych gadek, naprawdę czas na świąteczny spokój i posłuchać czegoś miłego
