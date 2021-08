Grafatak II i niezwykły muzyczny gość

Trzecie z czterech spotkań w cyklu Elbląska Fala Dźwiękowa Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? połączy miłośników dobrej zabawy przy sztaludze i przy głośnikach. W piątek, 20 sierpnia zapraszamy do Galerii EL na Grafatak - Bitwę na rysunki oraz koncert Buba Badjie Kuyateh Trio.

Formuła podglądania artystów przy pracy w luźnej, przyjacielskiej atmosferze zdecydowanie przypadła do gustu wielu elbląskim miłośnikom kultury i sztuki. W tym roku umożliwia to Elbląska Fala Dźwiękowa - cykl spotkań kulturalnych realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? we współpracy z Centrum Sztuki Galeria EL. Można podczas nich obserwować zmagania plastyków przy sztalugach, posłuchać świetnej muzyki na żywo czy obejrzeć ciekawą projekcję filmową o tematyce związanej ze sztuką. Przed nami przedostatnie wakacyjne spotkanie w ramach tego projektu, a zarazem okazja na fajne spędzenie czasu w doborowym towarzystwie.

Program wydarzenia:

20 sierpnia (piątek)

18 - Grafatak - Bitwa na rysunki | start imprezy

19:45 - koncert Buba Badjie Kuyateh Trio (godzina rozpoczęcia może być nieco skorygowana)

21:15 - Finał Grafataku, głosowanie publiczności i wybór zwycięzcy

WSTĘP WOLNY

Grafatak - Bitwa na rysunki to impreza organizowana od 9 lat i miała już ponad 20 edycji. Jej zasady są niemal niezmienne.

Uczestnicy-artyści w ciągu 3 godzin tworzą dowolną techniką obrazy na jeden z kilku zaproponowanych wcześniej przez organizatora tematów, wylosowany bezpośrednio przed imprezą. Po zakończeniu działań plastycznych publiczność w głosowaniu wybiera najlepszy, jej zdaniem, obraz, a jego twórca otrzymuje indywidualny puchar oraz nagrodę finansową (nie licząc oczywiście splendoru, grona fanatycznych wielbicieli i otwartej drogi do najlepszych światowych galerii sztuki!).

Wszystko odbywa się z przymrużeniem oka, w zdecydowanie przyjacielskiej i luźnej atmosferze, podczas imprezy przeprowadzane są często konkursy, wymyślane spontaniczne atrakcje. Jedynym celem "bitwy" jest bezurazowe dostarczenie uczestniczącym obserwatorom świetnej rozrywki i zapewnienie możliwości obcowania z procesem twórczym artysty plastyka w niecodziennych okolicznościach.

W drugiej tegorocznej odsłonie Grafataku - Bitwy na rysunki o puchar i nagrodę pojedynkować się będą: Agnieszka, Jana, Margoo i Bartek.

Tydzień później, 27 sierpnia w tym samym miejscu w ramach innej imprezy - FIND | Fajna Impreza Na Dziedzińcu odbędzie się jeszcze Grafatak XXL - podobne wydarzenie w trochę większym formacie osobowym, na które już teraz również zapraszamy.

Za muzykę podczas piątkowej Elbląskiej Fali Dźwiękowej odpowiadać będzie niecodzienny gość: BUBA BADJIE KUYATEH TRIO.

Buba Badjie Kuyateh to wirtuoz kory i kompozytor. Urodzony w 1982 roku w Gambii w szanowanej rodzinie griotów (muzyków) rozpoczął naukę gry na korze w wieku 7 lat. 'Jali Buba' stał się jednym z najbardziej popularnych muzyków w Gambii występując ze swoją grupą Nyodemaa Band. Jest również nauczycielem kory oraz organizatorem muzycznych wypraw do Gambii. W 2012 roku przyjechał do Polski. Choć jego korzenie muzyczne to tradycyjna muzyka afrykańska jest on artystą otwartym na wszelkie fuzje kory tradycyjnej z muzyką współczesną, jazzem i funkiem.

Efektem tej fascynacji był jego europejski projekt z pogranicza stylów muzycznych – Bantamba, którym zaprezentował się on szerszej publiczności. Niepowtarzalny dźwięk kory oraz otwartość Buby na inne style muzyczne zaowocowały współpracą z wieloma artystami, jak Stanisław Soyka, Milo Kurtis, Maria Pomianowska, Alina Mleczko, Urna Chahar Tugchi i inni. Buba współpracuje z Ruhaniyat Music Festival w Indiach jako solista oraz koncertując z uznanymi muzykami indyjskimi. Równolegle do tych działań Buba kontynuuje karierę solową.

Buba Badjie Kuyateh Trio zagra w składzie:

Buba Badjie Kuyateh - kora, śpiew

Christopher LINARD Jackson - bass

Dominik Jaske - instrumenty perkusyjne