Gratka dla fanów motoryzacji

W najbliższy weekend w Elblągu gościć będzie kilkudziesięciu właścicieli zabytkowych samochodów. Pojawią się między innymi na dziedzińcu elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

Miłośnicy klasycznej motoryzacji będą mogli ich tam spotkać w najbliższą niedzielę (5 czerwca), w godzinach od 14.00 do 18.00. To doskonała okazja do obejrzenia pojazdów (także od środka) oraz rozmowy z ich właścicielami, co będzie możliwe w godzinach 14.00 – 16.30.

Na muzealny dziedziniec przybędzie ponad 20 aut, z których każde jest warte obejrzenia, a wszystkie są zabytkowe. Na szczególną uwagę zasługują między innymi: piękny biały Mercedes W111 Cabrio z lat 60-tych, Datsun 280ZX Turbo, Volkswagen Karmann, Chevrolet Corvette, Mercedes W121, kultowy Citroën 2CV czy Volvo Amazon. Właściciele tych imponujących pojazdów są sympatykami stowarzyszenia zabytkowej motoryzacji Classic Moto Story, prowadzonego przez małżeństwo Ani i Marka Gut.

Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Stowarzyszenie Classic Moto Story z Sopotu, które od 10 lat organizuje liczne imprezy motoryzacyjne, m. in. wycieczki oldtimerów, wystawy Prestiżowego Pokazu Aut Zabytkowych V.S.O.P.o.t. (w tym roku odbędzie się 9. edycja), wystawy Mercedesów, Citroenów, Volvo (z okazji rocznic firm), prezentacje aut amerykańskich, głównie przy molo w Sopocie. Członkowie Stowarzyszenia angażują się również wolontariacko w różne przedsięwzięcia społeczne.