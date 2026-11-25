„Gremliny rozrabiają” na Familijnym Festiwalu

Wszystko zaczyna się od świątecznego prezentu, który okazuje się mieć kilka dość nietypowych zasad. Gizmo – mały futrzasty stworek – szybko zdobywa sympatię Billy'ego, jednak wystarczy chwila nieuwagi, by w spokojnym miasteczku zaczęły się prawdziwe kłopoty. Złamanie trzech zasad opieki nad Gizmo prowadzi do pojawienia się gremlinów, które zamieniają świąteczną atmosferę w totalny chaos.

„Gremliny rozrabiają” stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów lat 80. i do dziś mają status kultowego. Łączą komedię, fantasy i horror, a ich humor, pomysłowe efekty specjalne i charakterystyczne stworki sprawiają, że trudno pomylić je z jakimkolwiek innym filmem. Gizmo szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury, a same gremliny na dobre zapisały się w historii kina.

Choć akcja rozgrywa się w okresie Bożego Narodzenia, daleko mu do typowej świątecznej opowieści. Zamiast spokojnych przygotowań mamy demolowanie sklepów, kin i domów, a niewinne z pozoru stworki potrafią narobić naprawdę sporo zamieszania. To właśnie połączenie świątecznego klimatu z szalonym humorem i odrobiną grozy sprawiło, że film do dziś ma tak wielu fanów.

„Gremliny rozrabiają” to jeden z tytułów 6. Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid w Elblągu. Film zobaczymy na dużym ekranie już 4 grudnia o godz. 20:00. Seans odbędzie się w wersji z napisami.

Bilety dostępne na stronie: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/

Serdecznie zapraszamy!