Jak lepiej rozumieć młodzież? Spotkanie Bardzo Młodej Kultury w Elblągu

Co wpływa na dobrostan młodego pokolenia? Jak tworzyć przestrzenie, w których młodzi ludzie chcą działać i rozwijać swoje pomysły? O tym będą rozmawiać uczestnicy spotkania sieciującego programu Bardzo Młoda Kultura 2026-2028, które odbędzie się 5 listopada w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W programie zaplanowano podsumowanie pierwszego roku realizacji programu, wystąpienia ekspertek oraz warsztaty dla młodzieży i dorosłych.

O dobrostanie młodego pokolenia, jego potrzebach i wyzwaniach opowiedzą Dorota Peretiatkowicz i Katarzyna Krzywicka-Zdunek (Socjolożki.pl), badaczki od ponad 25 lat zajmujące się analizą zmian społecznych. Z kolei Magdalena Zabierzowska, projektantka i ekspertka w dziedzinie designu oraz aranżacji przestrzeni, podejmie temat tworzenia miejsc, które sprzyjają relacjom, dobremu samopoczuciu i poczuciu przynależności.

Spotkanie zakończą warsztaty: młodzież weźmie udział w zajęciach „Stwórz swoją przestrzeń”, a dorośli w warsztacie „Efekt WOW bez wielkiego budżetu”. Uczestnicy będą szukać pomysłów na działania i przestrzenie odpowiadające na realne potrzeby ich odbiorców.

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2026 r. w godz. 10:00–15:00 w CSE „Światowid” w Elblągu. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia.

Zapisy i informacje:

tel. 55 611 20 89

e-mail: katarzyna.olewniczak@swiatowid.elblag.pl

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu - regionalny operator programu Bardzo Młoda Kultura w województwie warmińsko-mazurskim.

Spotkanie realizowane jest w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2026-2028”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.