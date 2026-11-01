Zostaną w naszej pamięci

W listopadzie szczególnie pamiętamy o tych, którzy już od nas odeszli. Wśród nich są osoby, które trwale zapisały się w życie elbląskiej społeczności. Przypominamy, kogo pożegnaliśmy w minionym roku.

3 listopada 2025 w wieku 73 lat zmarł Leonard Radowski. Jego nazwisko na trwałe zapisało się w klubowych kronikach Olimpii Elbląg. Z żółto-biało-niebieskimi barwami związał znaczną część swojego życia, najpierw jako solidny zawodnik, później jako trener i wychowawca młodszych pokoleń piłkarzy. Jego postawa, skromność i oddanie klubowi sprawiły, że zapisał się w pamięci wielu elblążan.

6 grudnia 2025 po długiej i nieuleczalnej chorobie w wieku 73 lat odeszła Barbara Fitas, wieloletnia nauczycielka języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu.

26 grudnia 2025 w wieku 93 lat zmarł Zygmunt Prokop. Działaczem sportowym był "od zawsze". W 1956 r. został kierownikiem sekcji lekkoatletycznej, potem sekretarzem Turbiny Elbląg – klubu działającego przy elbląskim Zamechu. Kiedy Turbina po fuzji z Polonią przekształciła się w Olimpię, Zygmunta Prokopa nie mogło zabraknąć w nowym klubie. Zanim został działaczem sportowym, trenował lekkoatletykę w kole sportowym nr 46 Stali Elbląg. Pracował w Radach Sportu przy różnych instytucjach. Był też jednym z członków założycieli Elbląskiego Klubu Sportowca Nestora.

4 stycznia 2026 zmarł Adam Prus, trener koszykówki, m. in. drużyny seniorów Truso Elbląg, która kilka lat temu występowała w III lidze. W 2004 r. trenowana przez niego drużyna dziewcząt (rocznik 1991) zdobyła mistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej. Oprócz tego był instruktorem ratownictwa wodnego WOPR, instruktorem pływania, sternikiem motorowodnym i żeglarzem jachtowym. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 11. Odszedł po ciężkiej i długotrwałej chorobie w wieku 51 lat.

7 stycznia w wieku 94 lat zmarł Zenon Mizerski. Całe swoje życie związał z wodą — uczył pływać kolejne pokolenia, propagował bezpieczne korzystanie z akwenów i przez lata zaszczepiał w innych pasję ratownictwa wodnego. Do Elbląga pierwszy raz trafił w latach 50. ubiegłego wieku na pływackie zawody pokazowe. Spodobał mu się odkryty basen w naszym mieście. Na początku lat 60. tych zatrudnił się w Zamechu i został w Elblągu na resztę życia.

18 stycznia zmarł Sławomir Sadowski, historyk i nauczyciel, który dwukrotnie pełnił mandat senatora ziemi elbląskiej, a w latach 2015-2023 - wicewojewody warmińsko-mazurskiego. Odszedł po długiej walce z chorobą w wieku 77 lat.

19 stycznia zmarł Grzegorz Baranowski, były dziennikarz i przedsiębiorca. Autor bardzo popularnej przed laty publikacji „Ulice Elbląga”. W 1975 r. rozpoczął pracę jako dziennikarz w elbląskim oddziale „Dziennika Bałtyckiego”, od 1979 r. pracował w „Wiadomościach Elbląskich”. Był represjonowany w stanie wojennym i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Był współzałożycielem Towarzystwa Ziemi Elbląskiej „Jaszczur”, angażował się również w prace Klubu Literackiego Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Miał 78 lat.

14 kwietnia zmarła Mirosława Marjańska. przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS), z którym była związana zawodowo do 2021 roku. Miała 57 lat.

27 kwietnia zmarł Andrzej Soja, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu, były dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Pracował również jako wykładowca podyplomowych studiów pedagogicznych w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie AMiSNS). Był laureatem nagrody prezydenta Elbląga za 2010 rok. Miał 65 lat.

20 czerwca zmarł Stanislaw Nowak, wieloletni komandor i członek Ośrodka Sportów Wodnych Fala, zapalony motorowodniak i społecznik. To m.in. dzięki zaangażowaniu Stanisława Nowaka OSW Fala otrzymał szereg nagród, m.in. „Przyjaznego Brzegu” przyznawaną przez magazyn „Wiatr i Woda”, nagrodę „Najlepsi z najlepszych” przyznawaną przez marszałka województwa i nagrodę prezydenta Elbląga za 2019 rok, którą odbierał właśnie on. Miał 71 lat.

19 maja zmarł nagle Lech Trawicki, były dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Kierował elbląskim Muzeum od czerwca 2019 roku do lutego 2024 roku. Dał się poznać jako wielki pasjonat historii, szczególnie związanej z morskością Elbląga i rozwojem przemysłu. Z funkcji dyrektora został odwołany w lutym 2024 roku, później wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Miał 56 lat.

20 lipca zmarł Antoni Syroka, pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, matematyk związany z I LO już jako uczeń tej szkoły, zapalony wędkarz, członek Stowarzyszenia Nowy Elbląg, w którym angażował się w działania na rzecz społeczności i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Miał 68 lat.

3 sierpnia w wieku 80 lat zmarł Jerzy Kuczyński, elbląski dziennikarz, który od końca lat 60. ubiegłego wieku opisywał sukcesy i porażki lokalnego i regionalnego sportu. Przez większość swojego życia Jerzy Kuczyński był związany z kilkoma lokalnymi tytułami prasowymi. Zaczynał pod koniec lat 60. jako pracownik Zakładów Mechanicznych im. K. Świerczewskiego w „Głosie Zamechu”, następnie współpracował z „Głosem Wybrzeża” i jego lokalną mutacją „Głosem Elbląga”, następnie z „Nowym Głosem Elbląga”, „Dziennikiem Bałtyckim” i „Dziennikiem Elbląskim”, w którym przepracował 23 lata. Współpracował z "Przeglądem Sportowym", był też wieloletnim korespondentem Polskiej Agencji Prasowej.

1 kwietnia zmarł Wojciech Jezierski, samorządowiec, były przewodniczący Rady Gminy Elbląg. Honorowy Obywatel Gminy Elbląg oraz Przyjaciel Gminy Elbląg - był jedynym mieszkańcem gminy, który posiadał oba tytuły jednocześnie. Przez 28 lat był gminnym radnym, 14 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Miał 77 lat.

24 sierpnia w wieku 69 lat zmarł Stanisław Mijas, trener m.in. Startu Elbląg. Z elbląską drużyną zdobył srebrny (1997 r.) i brązowy (1998 r.) medal Mistrzostw Polski. Swoją trenerską przygodę rozpoczął od trenowania dzieci m.in. w Szkole Podstawowej nr 1. Związał się też z MKS Truso Elbląg, działał również w łódzkim środowisku piłki ręcznej.

17 września zmarłą Hanna Skrobotun, założycielka i wieloletnia prezes Elbląskiego Klastra Turystycznego, przedsiębiorczyni i działaczka społeczna. Była laureatką Nagrody Prezydenta Elbląga za 2018 rok w dziedzinie sport i turystyka. Miała 72 lata.

5 października zmarł Andrzej Drużkowski, trener piłki ręcznej - z Montexem Lublin zdobył Puchar EHF, Start Elbląg wprowadził do I ligi. Prowadził go trzykrotnie, we wspomnieniach został jako jeden z filarów naszego żeńskiego szczypiorniaka. Swoją sportową przygodę zaczynał od łyżwiarstwa szybkiego w Olimpii Elbląg. Miał 77 lat.

19 października zmarł Andrzej Góralski, architekt. Życie zawodowe związał z Elblągiem, w którym przepracował 50 lat. Pierwsze 10 lat w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. W latach 1996 r. do 1998 r. pełnił funkcję Kierownika Wydziału Architektury, Budownictwa i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Rejonowym w Elblągu. Od 1999 r. do emerytury w 2021 r. sprawował funkcję Kierownika Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Spełniał się również jako nauczyciel akademicki w PWSZ w Elblągu. Miał 80 lat.

31 października zmarł Zdzisław Petrycki - wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego i działacz sportowy związany z Elblągiem.