Jak organizować dobre i doskonałe wydarzenia kulturalne?

Kreatywne warsztaty połączone z giełdą pomysłów mają jeden cel: nauczyć posiłkować się własną wyobraźnią czerpiąc z dobrych, sprawdzonych pomysłów.

Organizacja wydarzeń kulturalnych rządzi się swoimi prawami podobnie, jak konstrukcja powieści czy plan podróży – od pomysłu do realizacji dzieli nas proces, który może wydawać się najtrudniejszym zadaniem. Wiele zależy od tego czy w rzeczywistości myślimy o „idei” w odpowiedni sposób i czy lepsze (droższe, bardziej prestiżowe), nie jest przypadkiem wrogiem dobrego. Co nas wyróżnia? Stawiamy na praktykę! Nie tylko teorię, ale przede wszystkim konkretne działania i natychmiastowe efekty. Pokażemy Ci, że czasem najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze, a droga od pomysłu do realizacji może być fascynującą przygodą. Spotkanie składać się będzie z prezentacji, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim z części warsztatowej, podczas której uczestnicy pod okiem prowadzącej, będą tworzyć miniaturowe realizacje. Nie musisz przynosić nic oprócz swojego entuzjazmu i otwartego umysłu. Przyjdź i przekonaj się, jak wiele możesz stworzyć, czerpiąc inspirację z sprawdzonych wzorców i własnej kreatywności!



Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Data: 23.01.2025, godz. 10:30-15:00



Wydarzenie biletowane, ograniczona liczba miejsc.

Bilety do nabycia online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl



BIO Trenerki:

Diana Lenart - Absolwentka filologii polskiej i filmoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Tłumaczka z jęz. hiszpańskiego i katalońskiego specjalizująca się w tłumaczeniu tekstów poetyckich. W latach 2019 - 2020 prowadziła cykl autorskich szkoleń „Sztuka w warunkach ekstremalnych” dla kadr kultury w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. Jako kuratorka zainicjowała festiwal sztuki kobiet „G8” w przestrzeni miejskiej Gdyni i Sopotu. Zainicjowała powstanie pierwszej w Gdyni przestrzeni dedykowanej sztuce współczesnej z pracowniami i programem rezydentur twórczych „Halo Kultura”. Jest założycielką, kuratorką i producentką festiwali architektury i otwartych mieszkań Open House Gdynia oraz Open House Gdańsk. Współproducentka czterech edycji festiwalu muzyki eksperymentalnej i sztuki dźwiękowej „Control Room” w Gdańsku. Publikuje autorskie teksty o kulturze i sztuce dla Gdańskiego Informatora Kulturalnego „teraz!”, gdzie pełni funkcję sekretarza redakcji.