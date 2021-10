Janusz Hankowski. Po prostu

- Tego artysty elblążanom nie trzeba przedstawiać. Był jednym z najbardziej im znanych, cenionych, rozpoznawalnych i z pewnością lubianych – tak Galeria EL zapowiadała wczorajszy (28 października) wernisaż wystawy, której nazwa jest prosta i zarazem wyczerpująca: Janusz Hankowski. Zobacz zdjęcia.

Prace szerzej nieznane

- Punktem odniesienia dla tej wystawy było przede wszystkim przypomnienie samego pana Janusza – zaznaczyła podczas otwarcia Karina Dzieweczyńska, kuratorka wystawy. Zasłużony dla Elbląga artysta zmarł 12 października 2020 r. w wieku 87 lat...

- Poszliśmy tutaj tym tropem, by nie pokazywać tych prac, które już mogli państwo wcześniej widywać na wystawach, które były pokazywane w nawie głównej – mówiła Karina Dzieweczyńska. - Postanowiliśmy pokazać te prace, które często widzieli tylko właściciele – podkreśliła.

Na wystawie w krużganku Galerii EL pojawiło się więc przede wszystkim wiele prac mniejszego formatu, także rysunki i miedzioryty. Karolina Dzieweczyńska podzieliła się też swoimi osobistymi wspomnieniami spotkań i rozmów z Januszem Hankowskim. Gdy tydzień przed jego śmiercią czytała artyście jeden z długich tekstów dotyczących Galerii EL spytała, czy artyście nie jest szkoda poświęcanego na to czasu.

- Odpowiedział, że jest bardzo, bardzo ciekawy tego świata i myśli, że jest wiele ciekawych rzeczy dla niego w tym życiu – mówiła Karina Dzieweczyńska.

Dzieła – ludzie - historie

Fot. Michał Skroboszewski

- Ta wystawa odbywa się dlatego, że znalazło się wiele osób, które użyczyły swoich zbiorów prywatnych - mówił Daniel Lewandowski, zaangażowany w przygotowanie ekspozycji. Wręczył właścicielom dzieł podziękowania. - Z każdą z wypożyczonych tutaj prac wiąże się jakaś osobista historia, która przypomina ich obecnym właścicielom postać Janusza Hankowskiego.

Prace Janusza Hankowskiego użyczyli Wanda Bożeńska, Robert Butzke, Brenda i Marek Golikowie, Bożenna Janikowska, Jakub Hankowski, Marta Kaszubowska, Grażyna Komorska, Halina Różewicz-Książkiewicz, Maria Barbara i Janusz Ufnalewscy, Nina i Jerzy Wojewscy, Bożena i Alfred Zienkiewiczowie.

Dzięki sponsorom przygotowano też niewielki katalog, który prezentuje prace z wystawy. Czytamy w nim m. in.:

- Janusz Hankowski był wierny swojej wcześnie obranej drodze twórczej, niestrudzenie malował i "wydrapywał" cebulaste cerkwie i Don Kichoty o frasobliwych spojrzeniach, melancholijne odrealnione krajobrazy z wiatrakami i pustymi polami (...). Wykreowany przez niego bajkowy, aczkolwiek smutny świat, niósł zawsze zadumę nad ludzkim losem. Urzekł też wielu odbiorców.

Twórca i współzałożyciel

Jak przypomina katalog wystawy, Janusz Hankowski urodził się w 1933 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Teisseyre'a w 1963 r. Był współzałożycielem i twórcą nazwy Galeria EL i współzałożycielem Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, a także pomysłodawcą Salonów Elbląskich. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Medalem Gloria Artis.

We wczorajszym wydarzeniu w związku z innymi zobowiązaniami kuratorskimi nie mogła wziąć udziału nowa dyrektor Galerii EL, Emilia Orzechowska.

- Mam nadzieję, że już 18 listopada spotkamy się osobiście na wernisażu wystawy pana Grzegorza Radeckiego i będzie to okazja do bliższego poznania się, do rozmowy i wspólnego doświadczania sztuki - napisała w liście skierowanym do uczestników wernisażu.

Prace Janusza Hankowskiego pozostaną w Galerii EL do 9 stycznia.