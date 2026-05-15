Już nie gość, a kolega. Nowy aktor w elbląskim teatrze

Grzegorz Zinkiewicz na stałe zasilił zespół aktorski Teatru im. A. Sewruka. Elbląska publiczność miała okazję podziwiać go w roli Rodiona Raskolnikowa w „Zbrodni i karze” w reżyserii André Hübnera-Ochodlo.

- Cieszymy się, że to artystyczne spotkanie przerodziło się w stałą współpracę. Grzegorz wnosi do zespołu świeżość, energię i niezwykłą charyzmę, a jego podejście do zawodu obiecuje wiele fascynujących kreacji w nadchodzących sezonach. Sam aktor przyznaje, że teatr jest dla niego miejscem ciągłego odkrywania – informuje Teatr im. A. Sewruka.

„Kocham teatr za to, że mogę się pobawić w bycie kimś innym przez moment, za to że jest przestrzenią gdzie mogę artystycznie wyrażać siebie i za to że przy pracy nad kolejnymi spektaklami często mogę się dowiedzieć czegoś nowego o świecie i o sobie.” – mówi Grzegorz Zinkiewicz.

Choć rola Raskolnikowa pokazała, że Grzegorz doskonale radzi sobie z ciężkim repertuarem, jego artystyczne cele ewoluują wraz z doświadczeniem. Pytany o zawodowe pragnienia, przyznaje, że dziś szuka w teatrze czegoś więcej niż tylko czystego wzruszenia:

„Kiedyś moim marzeniem było sprawić, by widz płakał – być może dlatego, że mi samemu jako widzowi nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Jednak gdy już to osiągnąłem i zobaczyłem na widowni wzruszone twarze, poczułem zmianę. Obecnie moim pragnieniem jest przede wszystkim dawać ludziom do myślenia.”

Jesteśmy przekonani, że na elbląskiej scenie Grzegorz znajdzie wiele okazji, by prowokować widzów do refleksji i budować nowe, ważne historie – informuje elbląski teatr.

Grzegorz Zinkiewicz

Urodzony na Podlasiu, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Laureat nagrody dla najlepszego aktora komediowego na festiwalu „The Mask” w Tbilisi w 2019 roku. Wystąpił m.in. w spektaklu „Korpocham” podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, gdzie zespół zdobył dwie nagrody, monodramie ,,Głos ze środka piekła” w reż. Dariusza Szady na międzynarodowym festiwalu FestivALT w Krakowie w 2025, oraz w spektaklu dyplomowym „Fortissimo” w reż. Marcina Libery. Na scenie elbląskiego teatru od marcowej premiery 2026 roku wciela się w postać Rodiona Raskolnikowa w spektaklu „Zbrodnia i kara” (adaptacja Andrzej Wajda, reż. André Hübner-Ochodlo).