Kaliber 44 zagra w Elblągu

Kaliber 44, jeden z pierwszych polskich składów hip-hopowych. Ale nie tylko. Zaryzykuję twierdzenie, że jeden z najważniejszych. Kaliber 44 to zjawisko definiujące pokolenie nastolatków końca lat 90. Nie znam zbyt wielu osób, które nie znają tekstów Magika, AbradAba i Jok i. „Gruby czarny kto”, „Plus i minus” czy „Normalnie o tej porze” weszły nam w krew tak, że nucimy je machinalnie słysząc zbitkę słów podobną do fragmentu tekstu. Czy to hymny naszej młodości?

Zespół świętuje w tym roku swoje 30-lecie. Na wielkim grudniowym koncercie w Spodku wraz z zespołem wystąpi wiele gości: byłych członków zespołu i zaprzyjaźnionych składów. Przygotowując się do tego wydarzenia Kaliber 44 zdecydował się na jeden, jedyny występ: właśnie w Elblągu. Już w najbliższą sobotę, 25 listopada w Bibliotece Elbląskiej będziemy mogli zobaczyć Kaliber 44 z udziałem pełnego zespołu muzycznego w repertuarze zawierającym utwory ze wszystkich swoich czterech płyt. Czy zagrają opublikowany wczoraj najnowszy utwór? Przekonamy się w sobotę! Ostatnie kilkadziesiąt biletów wciąż jest dostępnych na stronie www.eventim.pl i wszystkich salonach Media Markt w Polsce. Początek koncertu o godzinie 19:30. Przed główną gwiazdą zaprezentuje się młody warszawski skład hip hopowy: Lords of the Deep Forest. Przypominamy, że koncert jest częścią cyklu wydarzeń w Bibliotece Elbląskiej. Prezentujemy na niej ciekawych wykonawców z różnych gatunków muzycznych. Kolejnym i ostatnim w tym roku koncertem z tej serii będzie występ zespołu BIBOBiT w dniu 2 grudnia. Potwierdziliśmy i wprowadziliśmy do sprzedaży już pierwsze koncerty, które będą się odbywały w Bibliotece Elbląskiej w przyszłym roku: 27 stycznia – VARIETE i FORMY PLANET 17 lutego – DYLAN.PL czyli Dylan po polsku 1 marca – DAMIAN SYJONFAM 5 kwietnia - MYSLOVITZ Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym koncertu.

Sławomir Pakos, W Moich Oczach