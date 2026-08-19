Karolina Nowotczyńska dyrektorką Filharmonii Zielonogórskiej. Zmiany w EOK

Elbląska Orkiestra Kameralna będzie miała nowego dyrektora. Wieloletnia dyrektorka EOK Karolina Nowotczyńska pokieruje... Filharmonią Zielonogórską. Obejmie swoje nowe obowiązki 1 września.

Karolina Nowotczyńska ma 34 lata, jest skrzypaczką. Elbląską Orkiestrą Kameralną kierowała od 2019 roku. W 2024 roku została powołana na kolejną, 5-letnią kadencję na tym stanowisku, ale jej nie dokończy. Zdecydowała się objąć stanowisko dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. Wygrała konkurs na to stanowisko, okazując się najlepszą spośród 21 kandydatów z Polski i zagranicy. Jej kandydaturę zatwierdził właśnie zarząd tamtejszego województwa. Obejmie swoje obowiązki na 5 lat.

Swoją przygodę z muzyką rozpoczynała w Elblągu, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. To absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Richard Wagner Conservatory we Wiedniu. W 2021 roku została doktorem sztuki w klasie prof. Konstantego Andrzeja Kulki.

Artystka jest laureatką międzynarodowych konkursów muzycznych, aktywnie koncertuje, w 2019 roku wydała swoją pierwszą płytę z Łukaszem Chrzęszczykiem zawierającą utwory na skrzypce i fortepian Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Przygotowała też m.in. album z Marcinem Zdunikiem i EOK-iem: "Mozart Symphonies & Duo".

Współpracowała z uznanymi osobowościami muzycznymi, takimi jak Marek Moś, Szymon Nehring, Josè Maria Florencio, Krzysztof Herdzin, Leszek Możdżer, Jakub Jakowicz, Peter Csaba, Jakub Chrenowicz, Alexander Humala czy Michał Dworzyński. Jest też pomysłodawczynią cyklu kursów muzycznych i koncertów pod nazwą Elbląg Music Masterclass. Została wyróżniona Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury (2019) czy Stypendium Kulturalnym Prezydenta Miasta Elbląg (2013-2017).

Kto będzie nowym dyrektorem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która w tym roku będzie świętować 20. sezon artystyczny? Władze miasta jeszcze tego nie zdradzają.

- Gratulujemy obecnej pani dyrektor nowego stanowiska. Pani Nowotczyńska poinformowała nas o swoich planach z wyprzedzeniem, dlatego mieliśmy czas, żeby szukać rozwiązań. Do 31 sierpnia formalne obowiązki instytucji pełni pani Karolina Nowotczyńska. O tym, kto będzie kierował instytucją od 1 września, poinformujemy wkrótce - napisała do naszej redakcji Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga w odpowiedzi na nasze pytania.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dyrektorem EOK może zostać Arkadiusz Skrzypczak, wieloletni kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Elblągu i były szef Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.