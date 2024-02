„Każdy ma swój Everest”. Wystawa fotografii Marii Beaty Zaręby

Zapierające dech w piersiach widoki górskie i malownicze krajobrazy zagoszczą na holu głównym Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy serdecznie na wystawę fotografii elblążanki - Marii Beaty Zaręby pt. „Każdy ma swój Everest”. Wernisaż odbędzie się 28 lutego o godz. 18:00. Wstęp wolny.

Maria Beata Zaręba

Elblążanka, fotograf z zamiłowania. Pierwsze zdjęcia robiła jako dziecko aparatem „ukradzionym” własnemu ojcu z szafki. Fotografia jako hobby przewija się przez cały jej życiorys, ale dopiero kilka lat temu przerodziło się to w pasję. Jak sama mówi „jeździ, żeby fotografować, fotografuje, żeby jeździć”. Uważa, że każdy teren oraz każda pora dnia jest dobra do robienia zdjęć. Ulubiony temat to krajobrazy górskie.

Obecnie jest członkiem Elbląskiego Klubu Fotograficznego, w którym rozwija swoją pasję. Jest to jej pierwsza wystawa autorska, ale ma już za sobą trzy wystawy zbiorowe w CSE „Światowid” w Elblągu zorganizowane wspólnie z koleżankami i kolegami z EKF-u. Brała również udział w projekcie „Dokąd zabierzesz tę pamięć” organizowanym przez Muzeum Stutthof. Efektem akcji jest album, wydany wspólnie z innymi uczestnikami projektu.

Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą z lat 2019 - 2023 i powstały podczas wyjazdów urlopowych. Możemy obejrzeć na nich widoki z Karpat, Sudetów, Bieszczad, Tatr, Karkonoszy oraz z Gór Fogaraskich.

Data: 28.02.2024 r. (środa), godz. 18:00,

Miejsce: Hol Główny, I piętro, CSE „Światowid” w Elblągu.

Wystawa będzie czynna do 21 kwietnia 2024 r. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.

Zapraszamy, wstęp wolny!