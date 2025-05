Zmiany w komunikacji miejskiej tuż, tuż

Władze Elbląga rozpoczęły akcję informacyjną w sprawie nowych rozkładów jazdy i nowych liniach komunikacji miejskiej, które wejdą w życie 1 czerwca.

- Rozpoczęliśmy dystrybucję map ze schematami komunikacji miejskiej i naklejek z kodami QR do rozkładu jazdy oraz do pobrania aplikacji Jakdojade, zawierającej aktualne rozkłady jazdy, trasy linii tramwajowych i autobusowych. Materiały będą sukcesywnie rozmieszczane m.in. w budynkach Urzędu Miejskiego, w jednostkach i spółkach miejskich, tramwajach i na wiatach przystankowych, placówkach edukacyjnych, czy w miejscach często uczęszczanych przez seniorów - informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga. - Przypominamy, że dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb elblążanek i elblążan jest pierwszym etapem planowanych zmian w komunikacji miejskiej, o której docelowo w 2028 r. będziemy mogli powiedzieć, że jest w pełni nowoczesna i ekologiczna.

O zmianach w komunikacji miejskiej pisaliśmy na portElu kilka tygodni temu. Poniżej przypominamy szczegóły, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca.

Mapa z nowymi liniami

Schemat organizacyjny

Wlepki