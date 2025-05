Zamiast marnować, napraw lub wymień. XVI Festyn GOZ już 24 maja

24 maja w godz. 10-14 na placu Jagiellończyka odbędzie się kolejny, już XVI, Festyn Gospodarki Obiegu Zamkniętego: nie marnuj, napraw, wymień. Co zaplanowano w ramach tego wydarzenia, organizowanego przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu?

Festyn Gospodarki Obiegu Zamkniętego to okazja, by utrwalić wiedzę o segregowaniu odpadów i zobaczyć, jak zapobiegać produkcji odpadów i w ten sposób oszczędzać surowce, z jakich zostały wykonane. Podczas warsztatów recyklingowych będzie można zobaczyć, jak wykorzystać odpady do zrobienia nowej rzeczy, np. z wykorzystaniem używanych tekstyliów.

- Rodzice z dziećmi będą mogli wykonać biżuterię z t-shirtu lub maskotkę ze skarpetki. Chcielibyśmy pokazać również co robić, aby jak najdłużej korzystać z przedmiotów codziennego użytku i sprzętów. W tym celu pomysł na organizację Punktu Obrotu Przedmiotów podczas festynu, gdzie jedni mieszkańcy mogą zostawić rzeczy używane w dobrym stanie, a inni mogą je zabrać i dalej z nich korzystać wydłużając ich życie. Kiedy mieszkańcy opróżnią swoje szafy i piwnice z rzeczy niepotrzebnych w dobrym stanie, nie tylko zrobią porządek, ale przy okazji pomogą innym i, sprawią, że te rzeczy się nie zmarnują i nie trafią do śmietnika – informuje ZUO.

Co jeszcze czeka uczestników? Będzie można zrobić organizer ze słoika, zbudować domek dla owadów itd. Najmłodsi skorzystają z dmuchanych placów zabaw, obejrzą balonowe show, będą mogli uczestniczyć w malowaniu twarzy czy zrobić sobie brokatowy tatuaż. Festyn uświetnią występy dzieci z placówek oświatowych, a także grupy So What!, Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk. Atrakcje są bezpłatne.

Będzie też można oczywiście wymienić czy przekazać rzeczy w dobrym stanie, jak książki, zabawki, gry planszowe, hulajnogi, ceramikę użytkową etc. Warto zobaczyć regulamin festynu, który opisuje zasady wymiany. Ponownie będzie też można zdobywać punkty za oddane rzeczy i dostać za nie rośliny, punktacja jest na dołączonym plakacie.

O wydarzeniu, ale także o gospodarce odpadami rozmawiamy z Elizą Leszczyńską-Rogalską, specjalistką ds. promocji i edukacji ekologicznej w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu. ZUO organizując festyn, ale też prowadząc swoją codzienną działalność, wskazuje, że zdobywanie wiedzy w tym zakresie jest bardzo istotne.

- System gospodarki odpadami jest na pewno branża bardzo dynamiczną, w której ciągle coś się zmienia, nowym wyzwaniem jest teraz np. wprowadzony ustawą obowiązek segregowania tekstyliów i odzieży – podkreśla. Przypomina, że miasto postawiło w różnych lokalizacjach 20 pojemników na takie odpady, odzież w dobrym stanie można też oddawać do pojemników PCK albo TESSO, których jest w mieście około setki. – Świadomość mieszkańców jest duża, gdy wprowadzono nowe przepisy dopytywano nas o to, jak postępować zgodnie z nimi. Widzimy duże zainteresowanie tym tematem – zaznacza nasza rozmówczyni.

Eliza Leszczyńska-Rogalska wskazuje, że podczas nadchodzącego festynu będzie można uczestniczyć w atrakcyjnych warsztatach recyklingowych, będą też konkursy poszerzające wiedzę o Gospodarce Obiegu Zamkniętego i drugim życiu odpadów.

- Chcemy edukować nie tylko na temat zasad segregowania, bo tu widzimy dużą wiedzę mieszkańców, ale także w kwestii oszczędzania surowców i sprawić, by nasze podejście do przedmiotów, którymi dysponujemy w naszych domach, było rozsądne i minimalistyczne – zaznacza.

Co się dzieje z odpadami, kiedy są przetwarzane przez firmy recyklingowe itd.?

- Segregowanie odpadów u źródła, czyli w naszym gospodarstwie domowym, jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy otrzymać surowiec, który jest bardzo dobrej jakości i możemy go przekazać firmie recyklingowej na dobrych warunkach - wskazuje nasza rozmówczyni. – To oszczędność pracy instalacji w ZUO, ograniczamy dzięki temu również składowanie odpadów, które jest najgorszą formą zagospodarowania odpadów. Odpady zmieszane to odpad mało wartościowy, który się marnuje i nie może trafić do recyklingu. Zmieszanie bioodpadu z makulaturą powoduje np., że my już tej makulatury nie wykorzystamy, instalacja nie dokona jej wyselekcjonowana – tłumaczy przedstawicielka ZUO. W efekcie brak segregacji powoduje, że cały system drożeje.

Przypomnijmy, że obecnie segregacja odpadów to obowiązek, nie ma już możliwości, by nie segregować śmieci i ponosić w związku z tym wyższe opłaty. Tym bardziej warto budować swoją świadomość w tym zakresie.

