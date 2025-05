Nawrocki czy Trzaskowski? Zagłosuj w wyborczej sondzie!

W drugiej turze zmierzą się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski (fot. Anna Dembińska, Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Sondaż portElu Na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów na prezydenta Polski? Proszę czekać Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski Jeszcze nie wiem Oddam głos nieważny Nie pójdę na wybory Głosuj i zobacz wyniki

1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów na prezydenta Polski. My już dzisiaj zapraszamy Czytelników portElu do udziału w wyborczej sondzie, która potrwa do 29 maja. Na kogo oddacie głos?

W drugiej turze wyborów na prezydenta Polski zmierzą się Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość) oraz Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska). Różnica między nimi po pierwszej turze to niecałe dwa punkty procentowe. Zapowiada się emocjonująca dwutygodniowa kampania, podczas której obaj kandydaci będą starali się przekonać elektoraty kandydatów z pierwszej tury to pójścia do urn 1 czerwca i oddania na nich swojego głosu. My już dzisiaj zapraszamy Czytelników portElu do wyrażenia swojego zdania na ten temat. Na kogo oddacie głos? Kto Waszym zdaniem wygra i zostanie prezydentem Polski na kadencję 2025-2030? Nasza sonda potrwa do czwartku, 29 maja, do godz. 23.59. Jej wyniki podsumujemy w piątek, 30 maja, w ostatni dzień kampanii wyborczej. Głosować w sondzie można po zalogowaniu do konta w naszym serwisie, które było założone przed 17 maja 2025 roku. Taką zasadę wprowadzamy przy każdej wyborczej sondzie portElu, by ograniczyć ryzyko manipulacji wynikami. Przypominamy też, że głosowanie Czytelników jest anonimowe i nie jest profesjonalnym sondażem wyborczym.

red.