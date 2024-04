Już 2 maja odkryjemy razem tajemnicę przygód Kici Koci! Przygotujcie się na ekscytujące warsztaty inspirowane filmem "Kicia Kocia w przedszkolu"!

Podczas spotkania w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu stworzymy własne, magiczne plecaczki z wizerunkiem Kici Koci oraz urocze przypinki, które będą ozdobą każdej przygody. Dla dzieci i opiekunów, którzy kochają sztukę, kreatywność i magię wspólnego tworzenia, to wydarzenie jest nie do przegapienia! Przyjdźcie i dołączcie do naszej wspaniałej przygody! Zapisy już otwarte! Skontaktuj się z nami, zapiszcie się i... przygotujcie na niezapomniane doświadczenie pełne uśmiechu i kolorów! Niech ta wyjątkowa data stanie się dniem pełnym kreatywności i radości dla całej rodziny! Seans w Kinie Światowid rozpoczyna się o godz. 11:00. Nasze warsztaty proponujemy w godz. od 9:30 do 10:30 oraz po seansie od 12:15 do 13:15 (ten sam warsztat). Zachęcamy do udziału w warsztacie i seansu w kinie, ale oczywiście można przyjść tylko na sam warsztat. Bilety sprzedawane są osobno.



Serdecznie zapraszamy.

Data: 2 maja (czwartek), godz. od 9:30 do 10:30, oraz od 12:15 do 13:15

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu,

Cena: 20 zł/dziecko i opiekun.