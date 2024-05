Zmiany w ratuszu

Witold Wróblewski powołał w Urzędzie Miejskim... Biuro Konsultacji Społecznych, którego utworzenie obiecywał w kampanii wyborczej Michał Missan. Ustępujący prezydent wprowadził w ostatnich dniach urzędowania kilka innych zmian organizacyjnych.

Utworzenie Biura Konsultacji Społecznych było jedną z obietnic wyborczych Michała Missana, który wygrał wybory i 6 maja zostanie zaprzysiężony na prezydenta Elbląga. Tymczasem Biuro już zostało powołane i to od 1 maja, a decyzję w tej sprawie podjął 30 kwietnia ustępujący prezydent Witold Wróblewski. Wprowadził zresztą jeszcze kilka innych zmian dotyczących m.in. biura prezydenta miasta. Co na to Michał Missan?

- W kampanii obiecywałem rzeczy realne, w tym między innymi takie, które poprawią współdecydowanie mieszkańców o naszym mieście. Nie ma na co czekać, trzeba działać. Zatem zmiany, o które Państwo pytają, były ze mną konsultowane. Cieszę się, że mój program już zaczyna być realizowany! A to dopiero początek – odpowiedział na nasze pytania Michał Missan.

- Zmiany były konsultowane, aby jak najszybciej mogła ruszyć realizacja zadań, które zapowiadane były w kampanii Pana Prezydenta Michała Missana – potwierdza Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Witolda Wróblewskiego.

Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych Urzędu Miejskiego (to oficjalna nazwa) będzie miało swojego dyrektora. W Biuletynie Informacji Publicznej nie ma jeszcze danych tej osoby, choć z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że może to być Agnieszka Staszewska, dotychczasowa dyrektor biura prezydenta miasta. Zapytaliśmy ją o to, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Co ciekawe, w BKS powstały takie stanowiska pracy, które dotychczas istniały w biurze prezydenta miasta, czyli m.in. stanowisko ds. budżetu obywatelskiego i stanowisko ds. współpracy międzynarodowej.

W burze prezydenta miasta pozostanie osiem etatów. Stanowisko dyrektora – jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji - ma objąć w najbliższym czasie Magdalena Tomaszewska, zatrudniona dotychczas w elbląskim biurze europosła Tomasza Frankowskiego i posła Jacka Protasa, która pracowała w sztabie wyborczym Michała Missana, a przed laty była dziennikarką m.in. Telewizji Elbląskiej i Telewizji Polskiej. Będzie kierować siedmioosobowym zespołem, w którego skład wchodzą pracownicy sekretariatu prezydenta i wiceprezydentów, rzecznik prasowy i pracownicy biura prasowego.