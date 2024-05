Obchody 3 Maja w Elblągu: w konstytucji tkwi wielka siła

- Niech ten dzisiejszy dzień przypomina nam, czym jest konstytucja dla wolnego kraju i niepodległego kraju oraz jakie wartości i jaka siła tkwi w jej przestrzeganiu – mówił podczas miejskich obchodów święta Konstytucji 3 Maja wiceprezydent Janusz Nowak. Obchodom towarzyszył m.in. parada jednostek pływających i pokazy ratownictwa wodnego. Wkrótce więcej zdjęć.

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się na placu katedralnym w towarzystwie orkiestry wojskowej. O znaczeniu tego święta mówił wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak.

- W naszej tradycji to dzień patriotycznego celebrowania naszej państwowości, której Trzeciomajowa Konstytucja jest fundamentem. Jej uchwaleni było ukoronowaniem polskiej oświeconej myśli, zwieńczeniem wysiłków wielkich osobistości, znamienitych patriotów, którzy udowodnili że w chwilach próby Polacy mogą się porozumieć, umiejętnie rozgrywać sprawy na politycznej renie, ale przede wszystkim dostrzegać wspólne dobro – mówił Janusz Nowak, wymieniając nazwiska historycznych postaci, które przyczyniły się do wprowadzenia 233 lata temu w Rzeczpospolitej trójpodziału władzy, zniesienia liberum veto, powiększenie liczebności armii i wzięcia pod opiekę prawa chłopów.

- Jak wiemy z historii, konstytucja nie na długo uratowała naszą niepodległość. Kilka lat później w wyniku rozbiorów Polska przestała istnieć. Ale siła konstytucji była wielka, także w czasach naszej niewoli. Dziś oddajemy hołd tym, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości – mówił wiceprezydent. - W życiu publicznym pozostaje nam czerpać z tej patriotycznej pięknej tradycji, wskazywać obywatelskie wzorce młodym pokoleniom, szanować prawo praz zawierać kompromisy tam, gdzie służą one obywatelom, Niech ten dzisiejszy dzień przypomina nam, czym jest konstytucja dla wolnego i niepodległego kraju oraz jakie wartości i jaka siła tkwi w jej przestrzeganiu. Jak ważne jest sprawne państwo i determinacja do obrony suwerenności uświadamiamy sobie szczególnie teraz w obliczu zagrożenia ze strony Rosji i toczącej się kolejny już rok wojny w Ukrainie – dodał Janusz Nowak, życząc elblążanom radosnego świętowania oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Po oficjalnych uroczystościach na placu katedralnym odbył się około 20-minutowy koncert orkiestry wojskowej, po którym na rzece Elbląg przeprowadzono m.in. pokaz ratownictwa wodnego WOPR, a całość wydarzenia zamknęła parada jednostek pływających, nawiązując tym samym do morskich tradycji Elbląga.