KierMAH w muzeum

KierMAH, czyli kiermasz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu to doskonała okazja, by zakupić świąteczne upominki od lokalnych twórców, rzemieślników i artystów. Podczas wydarzenia będzie można zaopatrzyć się w ręcznie robione, unikatowe przedmioty, które nie tylko przyciągną wzrok, ale również wniosą odrobinę magii do codzienności i stworzą niepowtarzalną atmosferę w każdym wnętrzu.

W trakcie KierMAHu traficie na wyjątkowe produkty, wykonane z pasją i szacunkiem dla środowiska oraz wesprzecie lokalnych twórców. Swój styl podkreślicie oryginalną biżuterią oraz tekstyliami, a świąteczny klimat podkreślą bożonarodzeniowe dekoracje, niepowtarzalna ceramika, pyszne pierniki i naturalne świece.

Zapraszamy serdecznie w sobotę, 6 grudnia w godzinach 12-18 do Budynku Gimnazjum (wejście od strony dziedzińca lub rzeki).

Oprócz wspaniałych wyrobów, na zmarzniętych gości będzie czekać gorąca herbata i oczywiście całe pokłady świątecznej atmosfery!