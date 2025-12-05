Kobieta: Kapłanka Tradycji w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kolejną wystawę. Ekspozycja Natalii Komorowskiej pojawi się w galerii 11 grudnia.

Wystawa „Kobieta: Kapłanka Tradycji” autorstwa Natalii Komorowskiej powstała w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląga. Artystka, pracująca w obszarze ceramiki i szkła artystycznego, wykorzystuje te media jako rzeźbiarskie narzędzia do refleksji nad rolą kobiet w zachowywaniu oraz reinterpretacji dziedzictwa rzemieślniczego.

Ekspozycja prezentowana w Galerii EL w Elblągu łączy tradycyjny kunszt z nowoczesnym językiem artystycznym, tworząc przestrzeń dialogu między przeszłością a współczesnością. Komorowska inspiruje się lokalnymi tradycjami rzemieślniczymi, postrzegając je jako źródło pamięci, tożsamości i duchowości. Poprzez zestawienie ceramiki i szkła – materiałów o silnym symbolicznym znaczeniu – artystka tworzy współczesne obiekty będące metaforycznymi „naczyniami dla duszy”. Ich forma, pozbawiona funkcji użytkowej, zyskuje wymiar rzeźbiarski i kontemplacyjny.

W twórczości artystki kobieta jawi się jako strażniczka tradycji i przewodniczka między tym, co materialne, a tym, co duchowe – jako współczesna kapłanka codzienności. Wystawa stanowi próbę ożywienia relacji między sztuką a lokalnym dziedzictwem, angażując społeczność Elbląga w odkrywanie znaczenia rzemiosła jako nośnika pamięci i wspólnoty.

„Kobieta: Kapłanka Tradycji” to poetycka opowieść o kobiecej energii, wrażliwości i trosce o ciągłość kulturowego dziedzictwa. Projekt staje się symbolicznym rytuałem spotkania – sztuki, historii i współczesności – oraz afirmacją tradycji, która wciąż pulsuje w nowoczesnych formach artystycznych.

Termin: 11.12.2025 – 1.02.2026

Wernisaż: 11.12.2025, godz. 18:00 (wstęp wolny)

Koordynatorka: Joanna Mierzejewska

Artysta: Natalia Komorowska

Organizator: Centrum Sztuki Galeria EL