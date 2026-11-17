Kolejne Twórcze Spotkania

Zapraszamy osoby ze społeczności polskiego języka migowego na wyjątkowe spotkanie, które łączy sztukę, relaks i swobodną ekspresję! Pierwszą część wydarzenia stanowić będzie oprowadzanie kuratorskie po wystawie „CRASH” poprowadzone przez dyrektor instytucji, Emilię Orzechowską.

Następnie przejdziemy do części warsztatowej pod hasłem „Kolorowanie bez spiny”, podczas której kolorowanki staną się przestrzenią do twórczych eksperymentów, chwilą wytchnienia od codzienności i okazją do przełamywania schematów. Inspirować będą nas m.in. ikoniczne elbląskie formy przestrzenne. Tę część spotkania poprowadzi Monika Brzykca.

Podczas zajęć przyjrzymy się barwom, rytmom oraz różnym narzędziom i technikom – od kredek ołówkowych i markerów po cienkopisy i pastele. Przede wszystkim damy sobie jednak pełną przestrzeń na intuicyjne działanie- bez presji, oceniania czy konieczności tworzenia idealnych prac. Będzie okazja do kolorowania według własnych reguł. Zwieńczeniem spotkania będzie wspólne kolorowanie wielkoformatowej ilustracji oraz mini wystawa powarsztatowa.

Nie musisz mieć żadnego doświadczenia artystycznego - wystarczy ciekawość i otwartość na zabawę kolorem. Każdy uczestnik zabierze ze sobą barwną pamiątkę z warsztatów.

Monika Brzykca – elblążanka, artystka wizualna, ilustratorka oraz edukatorka sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu. Swoje prace prezentowała m.in. na Elbląskich Salonach w Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie zdobyła Nagrodę Publiczności. Związana była z Galerią EL jako edukatorka i animatorka, gdzie prowadziła autorskie warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorką ilustracji do dedykowanej kolorowanki stworzonej w ramach projektu Galerii EL #OtwartaGaleria prezentującej ikoniczne elbląskie formy przestrzenne.

Identyfikacja wizualna: Anna Gawron

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Odkryj, polub, zachowaj”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Warsztat: Twórcze spotkania // KOLOROWANIE BEZ SPINY

Kiedy: 21 listopada 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 14:00

Cena: 10 zł / osoba (dofinansowanie)

Dla kogo: dla młodzieży 15+ oraz dla dorosłych

Informacje dodatkowe: Spotkanie tłumaczone na PJM (polski język migowy).

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Twórcze Spotkania LISTOPAD”, imię, nazwisko, wiek oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

