Kolejny rok z Młodzieżowym Domem Kultury

- Czasami niewiele potrzeba, by rozwinąć swoje pasje i zainteresowania. Wystarczą odpowiednie narzędzia, nauczyciel i sukcesywne uczęszczanie na warsztaty - mówi Marcin Mongiałło z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczął się kolejny rok zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. Już od września ruszyły zapisy na ofertę warsztatów, jakie proponuje MDK. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci od lat 6, ale także dorośli do lat 30, o ile jeszcze się uczą. Prócz najbardziej rozchwytywanych zajęć, takich jak nauka śpiewu lub gry na gitarze, znajduje się nauka gry na perkusji, na saksofonie czy pianinie. Prócz sekcji muzycznej jest także sekcja teatralna.

- Dzieci przygotowują przedstawienia teatralne, które są następnie wystawiane, m. in. w naszej sali widowiskowej przy ul. gen. Bema czy w szkołach podstawowych - mówi Marcin Mongiałło, który prowadzi zajęcia multimedialno-dziennikarskie.

Rozchwytywane przez najmłodszych są także zajęcia z rytmiki i tańca ludowego. Dzieci uczą się tam podstaw tańców polskich oraz oswajają się z ruchem. Zajęcia mają także elementy baletu. Ciekawa jest także sekcja grafiki i animacji komputerowej. - Polega to na uczeniu prostych animacji od podstaw. Dzieci pracując wspólnie tworzą proste, animowane filmy, które później mają swoje premiery. Praca nad takim krótkometrażowym filmem może trwać nawet pół roku - tłumaczy Marcin Mongiałło. - Mamy też sekcję multimedialno-dziennikarską, gdzie uczniowie nagrywają materiały wideo, spotykają się z ciekawymi ludźmi z różnych branż, próbują swoich sił w wywiadach. W ramach tych zajęć odbywa się także nauka podstaw montażu.

fot. Julia Nasarzewska



W przyszłości sekcja ta planuje otworzyć swoje radio internetowe, gdzie dzieci przynajmniej raz w tygodniu poprowadzą audycję.

Dość nieznaną, ale interesującą sekcją jest sekcja modelarska. Na zainteresowanych czekają modele latające, pływające czy nawet żołnierzyki. Najsłynniejszą sekcją są "Diamenty", czyli zajęcia wokalne. - „Diamenty” często występują w naszym mieście. Zespół był nagradzany w konkursach ogólnopolskich, koncertował w Stanach Zjednoczonych - opowiada Marcin Mongiałło.

Prócz zajęć, MDK organizuje co roku półkolonie oraz półzimowiska. Jest obecny także na imprezach masowych organizowanych przez miasto, festynach i wydarzeniach. Młodzieżowy Dom Kultury organizuje też bardzo dużo konkursów plastycznych oraz wokalnych. Udział w nich biorą nie tylko mieszkańcy Elbląga i okolic, ale i mieszkańcy Dolnego Śląska czy Małopolski.

Już za rok MDK będzie obchodzić 40-lecie swojej działalności. - Myślę, że z tej okazji podkreślimy nasz udział w życiu Elbląga wydarzeniem o większej randze. Chcemy uświetnić te 40-lecie, by przypomnieć, że od 40 lat jesteśmy z elblążanami - mówi Marcin Mongiałło.