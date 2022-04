Kolor, kreska, brokat - wernisaż w „Światowidzie”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 25 maja (środa) do Galerii Nobilis o godz. 18:00 na wernisaż wystawy o nazwie „Kolor, kreska, brokat”. Będzie to niezwykła wystawa malarstwa i grafiki artystki urodzonej w Elblągu Moniki Wyłogi. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Monika Wyłoga to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na wydziale Tkaniny i Ubioru. Dyplom z Malarstwa obroniła w pracowni prof. Marka Czajkowskiego w 2012 r. Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym i ilustracją. Monika Wyłoga porusza się w estetyce popu, kiczu i kampu. Postacie w jej przedstawieniach są wyretuszowane i piękne, jak pin up girls czy bohaterowie amerykańskich reklam z lat 60. Warstwa wizualna jest jednak myląca, bo treści, które przedstawia są często mroczne, dziwne i niepokojące. W jej obrazach przeplatają się przedstawienia zwierząt, dzieci, pięknych ludzi, nieskończony kosmos i brokat. Poza malarstwem zajmuje się także ilustracją i projektowaniem nadruków oraz plakatów.

Kolor, kreska, brokat - to elementy wspólne dla wszystkich prac, które powstały przez dekadę artystycznej działalności. Pierwsza przekrojowa wystawa prac Moniki Wyłogi - absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na wydziale Tkaniny i Ubioru. Dyplom z Malarstwa obroniła w pracowni prof. Marka Czajkowskiego w 2012 r. Na wystawie prezentuje ilustracje tworzone do teatralnych plakatów, projekty graficzne do jedwabnych tkanin, akrylowe malarstwo sprzed lat oraz obrazy powstałe w tym roku. Wszędzie przewija się charakterystyczny dla artystki brokat, żywe kolory, przedstawienia zwierzęce i portrety.

- Wystawa „Kolor, kreska, brokat” to 10-letnia podróż w poszukiwaniu inspiracji, w moich pracach można dostrzec różnorodne techniki i dziedziny działalności wymykające się prostym klasyfikacjom. Porządku dla zbioru prac nie wyznacza prosta chronologia, lecz wybrane motywy powracające w mojej twórczości – mówi Monika Wyłoga.



Wystawa będzie czynna do 28 czerwca w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.



Termin i miejsce | 25 maja (środa), godz. 18.00, Galeria Nobilis, II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu.