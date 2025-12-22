„Kolorowe okna wyobraźni” – rodzinne warsztaty witrażowe w CSE „Światowid”
Weekend wypełniony kolorem, światłem i kreatywną zabawą czeka na dzieci oraz ich opiekunów podczas warsztatów artystycznych „Kolorowe okna wyobraźni". Spotkania odbędą się w sobotę, 17 stycznia 2026 roku, w dwóch turach: 9:00–10:30 oraz 11:30–13:00, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu.
Zajęcia stanowią doskonałą okazję do wspólnego, twórczego spędzenia czasu oraz rozwijania plastycznej wrażliwości najmłodszych uczestników. W trakcie warsztatów powstaną własnoręcznie malowane witraże, pełne intensywnych barw i światła. Program łączy elementy edukacji artystycznej z kreatywną zabawą, zachęcając do swobodnego wyrażania wyobraźni i tworzenia niepowtarzalnych prac.
Organizatorzy zapewniają komplet potrzebnych materiałów. Uczestnicy skorzystają z przygotowanych szablonów oraz będą pracować z farbami witrażowymi i konturówkami do szkła, co umożliwi stworzenie efektownych, kolorowych kompozycji. Warsztaty zaplanowano w formule dziecko + opiekun, sprzyjającej budowaniu relacji i wspólnemu poznawaniu świata sztuki.
Informacje organizacyjne:
Data: 17 stycznia 2026
Godzina: 9:00–10:30 oraz 11:30–13:00
Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu
Koszt udziału: 50 zł (dziecko + opiekun)
Zapisy:
mailowo (już od dziś): beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl
telefonicznie (od 6 stycznia): 55 611 20 85
Liczba miejsc ograniczona.