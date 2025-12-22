„Kolorowe okna wyobraźni” – rodzinne warsztaty witrażowe w CSE „Światowid”

Weekend wypełniony kolorem, światłem i kreatywną zabawą czeka na dzieci oraz ich opiekunów podczas warsztatów artystycznych „Kolorowe okna wyobraźni". Spotkania odbędą się w sobotę, 17 stycznia 2026 roku, w dwóch turach: 9:00–10:30 oraz 11:30–13:00, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu.

Zajęcia stanowią doskonałą okazję do wspólnego, twórczego spędzenia czasu oraz rozwijania plastycznej wrażliwości najmłodszych uczestników. W trakcie warsztatów powstaną własnoręcznie malowane witraże, pełne intensywnych barw i światła. Program łączy elementy edukacji artystycznej z kreatywną zabawą, zachęcając do swobodnego wyrażania wyobraźni i tworzenia niepowtarzalnych prac.

Organizatorzy zapewniają komplet potrzebnych materiałów. Uczestnicy skorzystają z przygotowanych szablonów oraz będą pracować z farbami witrażowymi i konturówkami do szkła, co umożliwi stworzenie efektownych, kolorowych kompozycji. Warsztaty zaplanowano w formule dziecko + opiekun, sprzyjającej budowaniu relacji i wspólnemu poznawaniu świata sztuki.

Informacje organizacyjne:

Data: 17 stycznia 2026

Godzina: 9:00–10:30 oraz 11:30–13:00

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu

Koszt udziału: 50 zł (dziecko + opiekun)

Zapisy:

mailowo (już od dziś): beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl

telefonicznie (od 6 stycznia): 55 611 20 85

Liczba miejsc ograniczona.