Czas na Portową

 Elbląg, Ulica Portowa zostanie gruntownie przebudowana
Ulica Portowa zostanie gruntownie przebudowana

3 marca rozpocznie się przebudowa ul. Portowej. Elbląg otrzymał na ten cel ok. 13,5 mln zł z funduszy unijnych. To jedna z części inwestycji w rozbudowę infrastruktury okołoportowej.

Wykonawcą prac jest firma BALZOLA Polska, która wygrała przetarg w tej sprawie. Ma je rozpocząć we wtorek, 3 marca.

- Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy Portowej oraz skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej. Powstaną nowe chodniki, miejsca postojowe i ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz istniejąca infrastruktura techniczna. Remont przejdzie także przejazd kolejowo-drogowy. Projekt przewiduje również uporządkowanie zieleni i montaż elementów małej architektury – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Władze miasta informują, że prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej w kierunku przystani żeglarskiej i elektrociepłowni.

- Wystąpią miejscowe zwężenia jezdni w rejonie prowadzonych prac. Prosimy kierowców oraz wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Firma BALZOLA Polska wyceniła koszt prac na niespełna 10 mln zł. Ma rok na ich przeprowadzenie.

Przypomnijmy, że modernizacja Portowej to jedna z części inwestycji okołoportowych. W 2026 roku ma ruszyć przebudowa skrzyżowań w okolicy samego portu. Powstanie rondo na Trasie Unii Europejskiej (przy zjeździe w kierunku ul. Radomskiej) oraz rondo na skrzyżowaniu Radomskiej ze zjazdem z Trasy UE), a także ma rozpocząć się przebudowa ul. Mazurskiej aż do granic miasta wraz z budową ścieżki rowerowej. Inwestycje w infrastrukturę portową (m.in. budowa nowego terminala przy ul. Żytniej i rozbudowa terminala przy Radomskiej) ma się rozpocząć w 2027 roku. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do 2029 roku i kosztować w sumie około 200 mln zł, które miasto pozyskało z funduszy unijnych.

  • Nie mają jeszcze planów portu, a przebudowę zaczynają, ' - później będzie przebudowa - ' przebudowy - czy leci z nami psychiatra- za Co nas tak pokarało?
  • Super! 200mln to ni w kij dmuchał! :D Można? Można. Teraz pozostaje się cieszyć i uzbroić w cierpliwość...
    Kierowca-bombowca(2026-02-27)
