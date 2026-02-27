Kolejne podejście do czerwonej gwiazdy na cmentarzu

Temat usunięcia symboli komunistycznych z elbląskiego cmentarza żołnierzy radzieckich wraca do debaty publicznej co kilka lat. Dziś (27 lutego) działacze Ruchu Narodowego złożyli petycję do władz miasta w sprawie usunięcia symboli.

- Występujemy z petycją do prezydenta oraz Rady Miejskiej, jako mieszkańcy Elbląga oraz członkowie Ruchu Narodowego, dotyczącą usunięcia symboli komunistycznych, w szczególności czerwonej gwiazdy na terenie cmentarza przy ulicy Agrykola – mówił Sebastian Krawyciński z Ruchu Narodowego na dzisiejszej (27 lutego) konferencji prasowej zorganizowanej przed ratuszem. - Jest to kolejny krok, który przybliży nas do pełnej dekomunizacji miasta.

- Apelujemy o usunięcie symboli komunistycznych, zwłaszcza czerwonej gwiazdy, i zastąpienia ich neutralnymi tablicami upamiętniającymi wszystkie ofiary wojny – dodała Lilianna Wiadrowska z Ruchu Narodowego. - Chcielibyśmy także przeprowadzenia konsultacji społecznych, aby poznać głos mieszkańców: jaki ma być kształt tego miejsca.

To nie pierwsza inicjatywa dotycząca usunięcia czerwonej gwiazdy z elbląskiego krajobrazu. W 2022 r. interpelację w tej sprawie do ówczesnego prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego napisała radna Elżbieta Banasiewicz (PiS). Prezydent pismo wysłał do wojewody warmińsko-mazurskiego (to wojewodowie odpowiadają za cmentarze wojenne).

Przypomnijmy, że w przypadku cmentarzy nie obowiązuje ustawa o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z 1 kwietnia 2016 r. Nasza redakcja wysłała wówczas pytania do wojewody. Ówczesny rzecznik prasowy wojewody Krzysztof Guzek zwrócił uwagę na możliwość usunięcia symboli komunistycznych z elbląskiego cmentarza, powołując się na ogólną opinię Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP. Zgodnie z nią "należy usuwać z cmentarzy wojennych oraz z przestrzeni publicznej propagandowych, nic nie wnoszących napisów oraz innych elementów, zwłaszcza umieszczonych na pomnikach i akcentach centralnych".

- Na cmentarzach radzieckich wskazane jest dążenie do eliminowania emblematów „sierpa i młota", jako symboli ustroju komunistycznego i totalitarnego państwa ZSRR. Wskazane jest również aktualizowanie treści napisów znajdujących się na centralnych pomnikach. Należy natomiast pozostawiać ,,czerwone gwiazdy", jako symbole przynależności żołnierzy do Armii Czerwonej. Zwyczajowo, podczas prowadzonych remontów obiektów, na pomnikach umieszcza się wówczas tablice z wyrytą małą gwiazdą (bez barwienia), stanowiącą symbol wojskowy oraz ogólną informacją dotyczącą pochowanych na cmentarzu żołnierzy – cytujemy wypowiedź Krzysztofa Guzka, którą opublikowaliśmy w tekście „Wojewoda: W sprawie pomnika ruch należy do miasta” w kwietniu 2022 r.

Na konferencji działacze Ruchu Narodowego poinformowali też o piśmie z propozycją wybudowania w okolicy krzyża katyńskiego na cmentarzu Agrykola tablicy upamiętniającej ludobójstwo na Polakach ze strony Ukraińskiej Armii Powstańczej.

- Planujemy uruchomienie zrzutki, aby uzyskać pieniądze na wybudowanie tablicy kamiennej – poinformowała Lilianna Wiadrowska.

Działacze RN chcieliby też od władz miasta wyjaśnień w sprawie finansowania przez miasto siatkarskiego klubu Barkom Każany Lwów.

Pod petycją w sprawie symboli na cmentarzu żołnierzy radzieckich zebrali około 200 podpisów.