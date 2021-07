Koncert Birds No Fly

Najbliższy czwartek w Malvie zapowiada się koncertowo! 29 lipca o godzinie 20 zagra elbląska formacja Birds No Fly.

Birds No Fly to zespół założony w 2018 r. przez czwórkę przyjaciół, których łączy wspólna chęć do tworzenia muzyki. Będzie gitarowo i pozytywnie. Będzie trochę nostalgicznie i o miłości. Wybrzmią rytmy, przy których nie sposób trwać w bezruchu.

Birds No Fly wystąpi w składzie: Dominik 'Jamie' Majewski - wokal i gitara akustyczna, Grzegorz 'Vic Vicodin' Lechwar - gitara prowadząca,

Dawid 'T.Boy' Majewski - bas, Jacek 'Johnny Exploder' Sawicki - perkusja.

Birds No Fly - Malva

ul. Wybrzeże Gdańskie 7

29 lipca (czwartek), godz. 20; wstęp 10 zł