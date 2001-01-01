Koncert Dagny Krause z zespołem. Muzyczne pejzaże Elbląga

Zapraszamy na koncert premierowy albumu EL CELLO - Muzyka Miasta, który odbędzie się w Galerii EL 18 października. Wystąpi Dagna Krause z zespołem - elbląska wiolonczelistka i kompozytorka, która stworzyła cztery impresje dźwiękowe o istotnych obiektach Elbląga. Ich dobór był subiektywny, a muzyka oddaje charakter i nastrój tych miejsc. Wstęp wolny.

Bażantarnia, Tramwaje, rzeka Elbląg i Brama Targowa są melodyjne, niekiedy porywcze, pełne ciekawych rytmów i połączeń instrumentalnych. Np. mało jeszcze znany handpan - metalowa misa z wgłębieniami, które po uderzeniu palcami wydają "anielskie" dźwięki - pięknie współgra z wiolonczelą. W którym utworze? Nie zdradzimy! Przekonajcie się sami!

Artystka zaprosiła do współpracy muzyków lokalnych oraz z Wejherowa. Materiał powstawał od kwietnia 2025 - wtedy rozpoczęły się próby i uzgodnienia wewnątrz zespołu. Zarejestrowano go w lipcu i sierpniu w FM Studio w Elblągu. Czas ten okazał się dla wszystkich intensywnym doświadczeniem, pełnym ekspresji i tworzenia nieoczywistych połączeń dźwiękowych.

Koncert w Galerii EL będzie okazją do przedstawienia elblążanom efektów przedsięwzięcia. Zaplanowano atrakcje, m.in. losowanie płyty wśród publiczności. Będzie również możliwość zakupu albumu.

Wystąpią:

Dagna Krause - wiolonczela, dzwonki koshi, kij deszczowy

Aleksandra Przygoda - handpan

Sławomir Porębski - instrumenty perkusyjne, didgeridoo, flet, kalimba

Tomasz Mizerski - ambient electro

Rafał Nowakowski - wiersz "Świadek"

Organizacja koncertu - Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki

Prowadzenie - Izabela Madeja

Zapraszamy 18 października (sobota) o godzinie 19 do Centrum Sztuki Galeria EL przy ulicy Kuśnierskiej 6 w Elblągu.

Wstęp wolny!

Zrealizowano w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg 2025.