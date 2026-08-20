Koncert Flores Rosarum
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza serdecznie na koncert zespołu Flores Rosarum „Vox visionum. Głos mistycznych objawień św. Hildegardy z Bingen”
21 sierpnia 2026 r., godzina 18.00
Dział Historii Medycyny (Szpital św. Ducha, ul. Stara 6, Frombork)
Wydarzenie towarzyszące Interdyscyplinarnym Dniom Nauki i Sztuki Pod Niebem Kopernika (Copernicus Open 2026)
Koncert będzie niezwykłą muzyczną podróżą do świata średniowiecznej duchowości i mistyki, inspirowaną twórczością św. Hildegardy z Bingen – jednej z najwybitniejszych postaci kultury europejskiego średniowiecza.
Flores Rosarum to uznany żeński zespół wokalny, założony w 2007 roku w Krakowie przez prof. dr hab. Susi Ferfoglię. Artystki specjalizują się w wykonywaniu muzyki dawnej, czerpiąc z autentycznych średniowiecznych manuskryptów oraz historycznych praktyk wykonawczych. Zespół od lat popularyzuje twórczość św. Hildegardy z Bingen, a także odkrywa i przywraca do życia zapomniane śpiewy liturgiczne polskich klasztorów żeńskich. Jego dorobek artystyczny obejmuje wysoko cenione nagrania i liczne koncerty w kraju oraz za granicą.
Kierownictwo artystyczne zespołu sprawuje prof. dr hab. Susi Ferfoglia, kierownik kierunku Muzyka Kościelna na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Wstęp na koncert jest biletowany – bilety w cenie 5 zł będą dostępne w kasie Szpitala św. Ducha w dniu koncertu od godziny 9.30.
Program koncertu:
Skład zespołu: Susi Ferfgolia, Maria Klich, Liliana Pociecha, Katarzyna Śmiałkowska.
Instrumenty:
Portatyw: Justyna Grabowska
Lira korbowa, psalterium: Maria Klich
Harfa gotycka: Susi Ferfoglia
Kierownictwo artystyczne: Susi Ferfoglia
Ant.: O quam mirabilis
Instrumental
O antiqui sancti (Ordo virtutum)
Instrumental
O nos peregrine sumus (Ordo virtutum)
Instrumental
Seq.: O ignis Spiritus Paracliti – duet: Maria Klich i Liliana Pociecha
Instrumental
Ant.: O virgo Ecclesia
Instrumental
Ant.: O rubor sanguinis – solo: Katarzyna Śmiałkowska
Instruemntal
Ant.: O virtus sapientiae
Instrumental
Ant: O frondens virga – solo: Susi Ferfoglia
Instruemntal
Resp.: O vis aeternitatis – solo: Liliana Pociecha
Instrumental
In principio (Ordo virtutum)
Instrumental