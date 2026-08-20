Koncert Flores Rosarum

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza serdecznie na koncert zespołu Flores Rosarum „Vox visionum. Głos mistycznych objawień św. Hildegardy z Bingen”

21 sierpnia 2026 r., godzina 18.00

Dział Historii Medycyny (Szpital św. Ducha, ul. Stara 6, Frombork)

Wydarzenie towarzyszące Interdyscyplinarnym Dniom Nauki i Sztuki Pod Niebem Kopernika (Copernicus Open 2026)

Koncert będzie niezwykłą muzyczną podróżą do świata średniowiecznej duchowości i mistyki, inspirowaną twórczością św. Hildegardy z Bingen – jednej z najwybitniejszych postaci kultury europejskiego średniowiecza.

Flores Rosarum to uznany żeński zespół wokalny, założony w 2007 roku w Krakowie przez prof. dr hab. Susi Ferfoglię. Artystki specjalizują się w wykonywaniu muzyki dawnej, czerpiąc z autentycznych średniowiecznych manuskryptów oraz historycznych praktyk wykonawczych. Zespół od lat popularyzuje twórczość św. Hildegardy z Bingen, a także odkrywa i przywraca do życia zapomniane śpiewy liturgiczne polskich klasztorów żeńskich. Jego dorobek artystyczny obejmuje wysoko cenione nagrania i liczne koncerty w kraju oraz za granicą.

Kierownictwo artystyczne zespołu sprawuje prof. dr hab. Susi Ferfoglia, kierownik kierunku Muzyka Kościelna na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wstęp na koncert jest biletowany – bilety w cenie 5 zł będą dostępne w kasie Szpitala św. Ducha w dniu koncertu od godziny 9.30.

Program koncertu:

Skład zespołu: Susi Ferfgolia, Maria Klich, Liliana Pociecha, Katarzyna Śmiałkowska.

Instrumenty:

Portatyw: Justyna Grabowska

Lira korbowa, psalterium: Maria Klich

Harfa gotycka: Susi Ferfoglia

Kierownictwo artystyczne: Susi Ferfoglia

Ant.: O quam mirabilis

Instrumental

O antiqui sancti (Ordo virtutum)

Instrumental

O nos peregrine sumus (Ordo virtutum)

Instrumental

Seq.: O ignis Spiritus Paracliti – duet: Maria Klich i Liliana Pociecha

Instrumental

Ant.: O virgo Ecclesia

Instrumental

Ant.: O rubor sanguinis – solo: Katarzyna Śmiałkowska

Instruemntal

Ant.: O virtus sapientiae

Instrumental

Ant: O frondens virga – solo: Susi Ferfoglia

Instruemntal

Resp.: O vis aeternitatis – solo: Liliana Pociecha

Instrumental

In principio (Ordo virtutum)

Instrumental