Koncert Świąteczny Macieja Miecznikowskiego

Maciej Miecznikowski, fot. Paweł Kryszczuk

Koncerty świąteczne Macieja Miecznikowskiego są przepełnione radością, ciepłem, żartem i refleksją. To spotkania muzyczne, podczas których publiczność nie tylko słucha. Wspólne śpiewanie jednoczy ludzi, a w Święta Bożego Narodzenia ma to szczególne znaczenie. Podobnie jak rozmowa, wymiana doświadczeń, opowieści i wspomnienia. To wszystko za każdym razem składa się na niezapomniany występ.

W programie koncertu znajdują się najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, akustyczne wersje przebojów z oratoriów "Tryptyk Świętokrzyski" i „Siedem Pieśni Marii" oraz znane utwory świąteczne, zimowe i liryczne. W aranżacjach nieco uwspółcześnionych, bogatych, ciekawych, przyjaznych, przy żywym akompaniamencie gitary i akordeonu. Maciej Miecznikowski - muzyk i wokalista, autor piosenek, aktor, showman i osobowość telewizyjna. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Multiinstrumentalista – śpiewa akompaniując sobie na fortepianie i gitarze, gra też na trąbce, flecie i akordeonie. Obdarzony głębokim i mocnym głosem, dzięki któremu jest w stanie z wdziękiem i charyzmą oryginalnie zinterpretować niemal każdy utwór z dowolnego repertuaru. Choć wychował się na muzyce klasycznej i jazzie, to uprawiał wiele gatunków muzycznych, swobodnie poruszając się w różnych konwencjach. Koncert Świąteczny Macieja Miecznikowskiego odbędzie się w środę (4 stycznia) w Parafii Wszystkich Świętych w Elblągu o godz. 19. Wstęp wolny

Parafia Wszystkich Świętych w Elblągu