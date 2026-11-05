­ Koniec remontu Form Przestrzennych

Galeria EL zakończyła renowację kolejnych Form Przestrzennych! Dobiegł końca tegoroczny projekt „Formy przestrzenne w tkance miasta. Renowacja czterech form z lat 1965–2012”, realizowany dzięki otrzymanemu w lipcu dofinansowaniu z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej – 2026” na konserwację czterech form przestrzennych.

Renowacji zostały poddane cztery obiekty autorstwa Magdaleny Więcek-Wnuk, Jana Erica Vissera i Janusza Kapusty. Formy powstały w różnych momentach historii artystycznej Elbląga: podczas I i II Biennale Form Przestrzennych w 1965 i 1967 roku, pleneru „What now?” w 1986 roku oraz rezydencji artystycznej w 2012 roku. Tegoroczne prace miały również wyjątkowy moment – Elbląg odwiedził Jan Eric Visser, autor jednej z odnawianych rzeźb i zobaczył ją w trakcie renowacji.

Projekt został podzielony na trzy etapy: prace związane z inwentaryzacją i sporządzeniem wymaganej dokumentacji, prace remontowo-konserwacyjne oraz ostatni, zaplanowany krok - zamontowanie tabliczek z informacją o zadaniu i źródłach jego dofinansowania.

To już szósty rok z rzędu, w którym dzięki wsparciu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Galeria EL może odnawiać kolejne obiekty z kolekcji Otwartej Galerii. Formy Przestrzenne od ponad 60 lat współtworzą krajobraz Elbląga. Na co dzień mijamy je w drodze do pracy, szkoły czy podczas spaceru, często nie zastanawiając się nad ich historią.

Wartość dofinansowania to 151,5 tys. zł, całkowity koszt inwestycji wyniósł 170 tys. zł.