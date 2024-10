Konkurs #OTWARTAGALERIA

Młodzieży! Czy elbląskie formy przestrzenne są dla Ciebie intrygujące, inspirujące, pobudzają Twoją wyobraźnię, albo zupełnie odwrotnie: nie rozumiesz, o co w nich chodzi, po co i dlaczego one stoją w Elblągu – w końcu to tylko nic niewyrażająca „kupa złomu”? A może tak wtopiły się w elbląski krajobraz, że w ogóle ich nie zauważasz i nie zwracasz na nie uwagi?Bez względu na Twój stosunek do tego tematu zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie, w którym elbląskie formy przestrzenne grają główną rolę.

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza konkurs na PROJEKT NADRUKU na torby wielokrotnego użytku. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich z obszaru powiatu elbląskiego, a tematyka grafiki nawiązywać musi do form przestrzennych. Czekają nagrody finansowe!

Ponadto zwycięski projekt zostanie nadrukowany na płóciennej torbie, a każdy ze zgłoszonych projektów będzie miał szansę wziąć udział w wystawie w Galerii EL w 2025 roku.

Pamiętaj, nie oczekujemy profesjonalnego projektu graficznego. Dla nas liczy się POMYSŁ! Wyraź go przy pomocy dowolnej techniki.

Szczegółowe wymagania, terminy i sposób dostarczenia projektów znajdziecie w regulaminie dostępnym na stronie Galerii EL Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: joanna@galeria-el.pl bądź pod nr tel. 55 625-67-80 Konkurs jest częścią realizowanego przez Galerię EL projektu pn.: #OtwartaGaleria, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

