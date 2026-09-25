Konkurs plastyczny „Muzyczne zoo” - zapraszamy dzieci do udziału!

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza dzieci w wieku 4–9 lat do udziału w konkursie plastycznym „Muzyczne zoo”, organizowanym w związku z koncertem „Ratunku! Słoń w kontrabasie”. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Muzyczne zoo”. Zachęcamy dzieci do uruchomienia wyobraźni i stworzenia własnego, niezwykłego świata, w którym muzyka spotyka się ze światem zwierząt. Może słoń zaprzyjaźni się z kontrabasem, żyrafa sięgnie po skrzypce, a całe zoo stworzy własną orkiestrę?

Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim zgodność z tematem, estetykę i staranność wykonania, kreatywność i oryginalność pomysłu oraz pomysłowość w wykorzystaniu materiałów.

Jak wziąć udział?

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. Pracę należy dostarczyć osobiście do siedziby Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Stary Rynek 25, pok. 301, III piętro, 82-300 Elbląg.

Do pracy należy dołączyć wymagane oświadczenia oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Wszystkie oświadczenia znajdują się na stronie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: https://eok.elblag.eu/aktualnosci/364. Należy również podać imię i nazwisko uczestnika, jego wiek oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego.

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2026 r. Prace dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagrody i ogłoszenie wyników

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada 2026 r. o godz. 10:00, przed koncertem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „Cztery pory roku”. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie.

Po zakończeniu konkursu prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 55 237 47 45/50. Zapraszamy do udziału i z niecierpliwością czekamy na Wasze pomysły na wyjątkowe „Muzyczne zoo”!