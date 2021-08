Król zakończył muzyczne Lato w Formie

Charyzmatyczny artysta Błażej Król w niedzielny wieczór (22 sierpnia) wystąpił przed elbląską publicznością na placu katedralnym w ramach Lata w Formie. Zobacz zdjęcia.

Lato w Formie powoli zmierza ku końcowi, a koncert Błażeja Króla był jednym z ostatnich akcentów wakacyjnych imprez. Co prawda zdobywca Fryderyka i Paszportu 'Polityki' nie zgromadził tak dużej publiczności jak wcześniejsze koncerty Illusion, Voo Voo i Organka, jednak ci, którzy zdecydowali się przybyć w niedzielny wieczór na plac katedralny na pewno się nie zawiedli. Wcześniejsze koncerty w ramach Lata w Formie odbywały się albo przy Galerii EL albo na dziedzińcu muzeum. Tym razem organizatorzy zdecydowali się ustawić scenę naprzeciwko katedry, która artyście skojarzyła się dość nietypowo. - Coś czuję, że na koniec koncertu ta rakieta, która jest za wami wystartuje. To perwersyjnie miłe uczucie spotkać się z wami po tylu miesiącach siedzenia w domu, oglądania Netflixa i jedzenia pizzy. Dziękuję, że jesteście. Nie chcę już siedzieć w domu, chcę wychodzić do ludzi. Coś czuje, że jest między nami chemia - zwrócił się do elbląskiej publiczności Król.