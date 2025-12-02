Kto wyremontuje Galerię EL

Do 8 grudnia firmy chętne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w Galerii EL mogą składać oferty w przetargu ogłoszonym przez miasto. Elbląg otrzymał na to zadanie 3,3 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład.

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru podominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu". Jakie roboty w ramach zadania są planowane w Galerii EL?

- Roboty budowlane i konserwatorskie zachowanych murów, zabudowań wokół dawnego klasztoru podominikańskiego, roboty ziemne i nawierzchniowe - w tym prace związane z lokalnym obniżeniem terenu oraz wykonaniem odcinkowej skarpy, prace konstrukcyjne związane ze stabilizacją istniejących struktur murów, prace naprawcze i izolacyjne części podziemnych murów, prace naprawcze i konserwatorskie części nadziemnych murów – czytamy w dokumentach przetargowych.

Z dokumentacji wynika, że remont przejdą również: kruchta wejściowa, krużganek, prezbiterium oraz pomieszczenia biurowe i archiwum, a także epitafia i płyty nagrobne znajdujące się w krużganku – m. in. płyta nagrobna Hansa Grosa z 1600 r., płyta nagrobna Grzegorza Brauna z 1620 r., Bartłomieja Meienreisa i Jana Slocumbe z Londynu oraz epitafium burmistrza elbląskiego Samuela Barnera z 1782 r.

Termin składania ofert upływa 8 grudnia, tego dnia nastąpi również ich otwarcie. Firma, która wygra przetarg będzie miała 16 miesięcy od daty udzielenia zamówienia na wykonanie prac. Na inwestycję w projekcie budżetu miasta na 2026 rok zaplanowano 3,5 mln zł (3,3 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu).

Wcześniej konsorcjum PB+T10 z Murowanej Gośliny wykonało program funkcjonalno-użytkowy konserwacji murów wokół Galerii EL oraz prac remontowych w samej Galerii. Było ono niezbędne do udzielenia zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane przy reliktach gotyckich murów i w zabytkowej siedzibie Galerii EL.