„Kultura i sztuka jest potrzebą serca”

14 kwietnia w Elblągu odbyła się gala wręczenia miejskich nagród i stypendiów kulturalnych. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

Jak co roku twórcy kultury otrzymali w Elblągu nagrody i stypendia artystyczne. Podczas dzisiejszej gali przed publicznością wystąpiła również Magdalena Poronin. A kto został wyróżniony w poszczególnych kategoriach?

Kreatorem Kultury został Filip Warot, aktor elbląskiego teatru, ale również edukator teatralny.

- Wychodzimy z założenia, ja, ale też inni edukatorzy, że najważniejsza różnica między sceną zawodową a tym, co się dzieje w naszej edukacji, nie jest to, że traktujemy dzieci jakoś amatorsko, bo dostają takie same narzędzia i tyle samo uwagi, a to, że my jesteśmy oceniani za efekt, a w edukacji zależy nam najbardziej na drodze przechodzonej przez naszych uczestników. Państwo tego nie będziecie widzieli, bo „efekt uboczny” w postaci naszego pokazu będzie, ale to, że ja mam możliwość patrzenia, jak każdy z nich się indywidualnie rozwija, jest tak samo ważną nagrodą jak ta, którą teraz otrzymałem.

Nagrodę artystyczną otrzymały "Szalone" i "Szalone Małolaty" prowadzone przez Katarzynę i Maję Panicz. Ich podopieczni odnoszą wiele sukcesów i występują z sukcesami w wielu konkursach i programach wokalnych.

- Jestem niezwykle zaszczycona i szczęśliwa, że Elbląg bardzo rozwija się kulturalnie na mapie Polski, to jest bardzo widoczne w wielu dziedzinach artystycznych, a śledzę (działania – red.) dorosłych, dzieci i młodzieży – mówiła Katarzyna Panicz. – Jestem niezwykle dumna że możemy być częścią tych elbląskich sukcesów na arenie nie tylko Polski, ale również międzynarodowej – dodała. Fot. Anna Dembińska

W podobnym tonie wypowiedziała się Maja Panicz, akcentując, że kulturalne życie Elbląga doceniają też osoby z zewnątrz.

Wydarzeniem Roku została ”Scena przy stoliku” organizowana przez Teatr im. A. Sewruka i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

- To jest wydarzenie, które dzieje się od wielu, wielu lat, natomiast w ostatnim czasie nabrało prędkości – mówił Paweł Kleszcz, dyrektor teatru w Elblągu. – To jest wydarzenie nie tylko na skalę Elbląga, krajową, ale światową. Nigdzie na świecie teatry nie skupiają widzów czy słuchaczy czytania performatywnego w takich liczbach w jakich to się dzieje w Elblągu, nierzadko zapełniamy 400 miejsc na dużej scenie i to jest regularna frekwencja, która bywa w naszym teatrze, za co wszystkim widzom dziękuję – zaznaczył.

- Kultura i sztuka jest potrzebą serca. Spotykają się tutaj ludzie, którzy to rozumieją, a wy, laureaci, spełniacie tę naszą potrzebę. Gratuluję wam odwagi, że potraficie tworzyć, bo nie jest prosto wyrazić siebie, pokazywać naszą tożsamość, zadawać trudne pytania - mówiła podczas uroczystości wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska. Dziękowała też rodzicom młodych artystów, którzy wspierają pasje swoich dzieci.

Podczas gali wręczono też wyróżnienie ministerialne. Medal Gloria Artis dla zasłużonych dla kultury otrzymał Jacek Nowiński, wieloletni dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

- Kultura nie jest grą indywidualistów. Nawet Banksy’emu ktoś rozstawia rusztowanie, nawet przy największym pisarzu bez redaktora czy tłumacza powstają zwykłe gnioty. Pamiętajmy o tych ludziach, z którymi się tworzy i współtworzy – mówił wyróżniony, który dziękował przy tej okazji swoim współpracownikom z biblioteki.

Poniżej prezentujemy listę stypendystów kulturalnych (wraz z zaplanowanymi działaniami) i artystycznych. Kwoty związane z przyznaniem powyższych nagród to 10 tys. zł, stypendia kulturalne wynoszą 5-10 tys. zł, artystyczne 2-4 tys. zł.

TB

Laureaci Stypendiów Kulturalnych:

Aleksandra Dorota Bielska

PasJA – elbląskie opowieści to projekt tworzenia 5 odcinków podcastu (15–20 min) oraz 5 krótkich filmów dokumentalnych (ok. 5 min), przedstawiających mieszkańców Elbląga z wyjątkowymi pasjami.

Celem jest pokazanie ich historii w kontekście budowania tożsamości miasta, a także zachowanie lokalnego dziedzictwa i inspirowanie innych.

Karolina Kardas

„AXIS MUNDI – Przestrzeń Środka” to projekt artystyczny obejmujący nowy cykl prac (malarstwo, obiekty, instalacja) oraz immersyjną wystawę w Galeria EL, badający relacje między ciałem, naturą i współczesnym światem.Projekt porusza tematy równowagi ekologicznej i tożsamości, a jego częścią są także działania edukacyjne i publikacja dokumentująca proces twórczy.

Grzegorz Lechwar

„Kobieta z Wydm” to projekt stworzenia autorskiego materiału muzycznego i wydania albumu na płycie winylowej, obejmujący komponowanie, nagrania oraz przygotowanie graficzne. Celem jest promocja lokalnej sceny muzycznej Elbląga, m.in. poprzez współpracę z miejscowymi artystami oraz koncert premierowy.

Bogumiła Salmonowicz

Projekt zakłada napisanie i wydanie tomu poetyckiego „Świat, który nam się przydarzył”, zawierającego nagradzane wiersze, przygotowanego we współpracy z Fundacja Duży Format.

Promocja książki obejmie cykl spotkań autorskich w Elblągu i innych miastach, wzbogaconych o elementy muzyczne, teatralne i wizualne.

Grzegorz Kozłowski

Projekt „Kręgi miasta. Rysunek. Skala. Grafika.” to cykl warsztatów artystycznych w Elblągu, łączących edukację wizualną z odkrywaniem lokalnej historii i tożsamości poprzez rysunek oraz grafikę.

Efektem wspólnej pracy uczestników będzie publikacja artystyczna – dostępna w formie drukowanej i cyfrowej – prezentująca różnorodne interpretacje miasta.

Kacper Szalecki

Performans „Rzeźba oszustka” to projekt artystyczny rozwijany w półrocznym procesie twórczym, zakończony prezentacją w Galerii EL, inspirowany lokalnymi formami przestrzennymi i historią sztuki miasta.

Działanie, realizowane w duecie z Sylwią Nosarzewską, łączy research, improwizację i praktyki performatywne, badając relacje między ciałem, rzeźbą i pojęciem „oszustwa” w sztuce.

Tomasz Stężała

Projekt zakłada wydanie powieści „Boży pokój”, piątej i ostatniej części serii o początkach Elbląga, we współpracy z lokalnym wydawcą Wydawnictwo URAN.

Książka, osadzona w realiach XIII wieku i powstania Prusów, łączy wątki historyczne z fabułą, a jej celem jest popularyzacja historii miasta oraz budowanie tożsamości lokalnej poprzez spotkania autorskie i działania promocyjne.

Aneta Tadra

„Dżungla kulturalna” to projekt łączący instalację roślinną inspirowaną egzotyczną dżunglą z cyklem wydarzeń artystycznych, takich jak koncerty, performanse czy czytania literatury, realizowanych w nietypowej przestrzeni w Elblągu.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie immersyjnego miejsca spotkań ze sztuką, które w jesiennej scenerii miasta pozwoli odbiorcom doświadczyć kultury w wyjątkowy, angażujący sposób.

Grażyna Wosińska

Projekt zakłada realizację fabularyzowanego filmu dokumentalnego „O Sprawie Elbląskiej”, który w przystępny sposób przybliży wydarzenia z historii Elbląga z lat powojennych i ich współczesne znaczenie.

Film, łączący perspektywę historyczną z osobistą opowieścią bohaterów, będzie promowany poprzez pokazy premierowe oraz publikację w internecie i mediach społecznościowych.

Helena Wojciechowska

„Zanurzenia. Mobilne spotkania ze sztuką” to projekt edukacyjno-artystyczny skierowany do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku oraz podopiecznych Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak, oferujący dostosowane do ich potrzeb spotkania ze sztuką.

Celem jest stworzenie przestrzeni do refleksji, wyciszenia i rozwoju poprzez kontakt ze sztuką, która wspiera zarówno aktywność intelektualną, jak i dobrostan emocjonalny uczestników.

Dominik Żyłowski

„Bliska Północ” to projekt wydania albumu fotograficznego z analogowymi zdjęciami Żuław Wiślanych, Wysoczyzny Elbląskiej, Zalewu Wiślanego i okolic Kanału Elbląskiego, ukazującego regionalne krajobrazy, ludzi i miejsca.

Publikacji towarzyszyć będzie wystawa oryginalnych odbitek fotograficznych w Bibliotece Elbląskiej pod koniec 2026 roku oraz promocja albumu w regionie.

Paulina Łuczak

„Plastyk. Pamięć miasta” to projekt literacko-artystyczny dokumentujący historie mieszkańców Elbląga związane ze Spółdzielnią Pracy Przemysłu Skórzanego „Plastyk”, oparty na wywiadach i archiwaliach, tworzący wielogłosową opowieść o pamięci i tożsamości miasta.

Efektem będzie książka artystyczna zawierająca 10 reportaży–miniatur literackich oraz ilustracje, łącząca indywidualne wspomnienia z refleksją nad przemijaniem i dziedzictwem kulturowym.

Maria Piasecka

„Tym razem będą pingwiny” to projekt dokumentalny opowiadający historię elblążanina Przemka – polarnika pracującego na stacjach w Arktyce i Antarktydzie, ukazany poprzez jego doświadczenia życia w izolacji oraz fotografię analogową tworzoną w ekstremalnych warunkach.

Efektem przedsięwzięcia będzie wystawa fotografii oraz wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkanie z bohaterem, prelekcje i panel dyskusyjny dla mieszkańców Elbląga.

Zbigniew T. Szmurło

„ZBIGNIEW T. SZMURŁO. 51 LAT AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ – Katalog dokonań” to projekt przygotowania i wydania katalogu dokumentującego 51 lat działalności artystycznej autora, obejmującego reprodukcje prac malarskich, graficznych, rysunkowych i ceramicznych oraz dokumentację jego twórczej aktywności.

Publikacji będzie towarzyszyć promocja katalogu oraz cykl wystaw w Elblągu i regionie, prezentujących dorobek artysty i podsumowujących jego wieloletnią działalność twórczą.

Laureaci Stypendiów Artystycznych:

Anna Boruszka

Zofia Nowak

Zofia Rogowicz

Maria Rogowicz

Estera Urbaniak

Natalia Ucińska

Michał Wdowczyk

Julia Anuszek

Maria Furman

Adrianna Gesek

Maciej Markowski

Marta Michalska – Pedersen

Nadia Rożentalska

Aleksandra Sowińska

Emilia Trochowska

Zuzanna Zakolska

Ewa Żyhałko