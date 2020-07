Leśny koncert z dedykacją

Trzeci koncert Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2020 organizatorzy zadedykowali lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom i sanitariuszom, jako podziękowanie za ich pracę w czasie pandemii koronawirusa. Na scenie wystąpił akordeonista Robert Furs. Zobacz zdjęcia.

Elektryczny kaloryfer to tytuł trzeciego spotkania XXIII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2020, który odbył się w niedzielę, 19 lipca. Tym razem w roli głównej wystąpił akordeonista Robert Furs. Koncert był też promocją jego najnowszej płyty Electric radiator. - Akordeon to instrument, który karierę rozpoczął dość niedawno, bo w dziewiętnastym wieku, od tej pory ciągle się rozwija. Ten, z którym dzisiaj przed państwem wystąpię, jest mocno zdobiony i przeznaczony do grania przede wszystkim muzyki rozrywkowej - mówił tuż przed koncertem Robert Furs.

Tego popołudnia w Bażantarni rozbrzmiała muzyka francuska i improwizowana, a także jazz. Nie zabrakło oczywiście tanga. Robert Furs zagrał również własne kompozycje z najnowszej płyty Electric radiator. - Płyta jest nowoczesnym spojrzeniem na akordeon - podkreślił artysta.

Robert Furs, to wirtuoz akordeonu, pianista, dyrygent. Ukończył studia mistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury i Edukacji Muzycznej oraz studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na Wydziale Instrumentalnym, specjalizacja akordeon w klasie prof. Elżbiety Rosińskiej. Jako akordeonista koncertuje solowo i w zespołach kameralnych. Jest popularyzatorem akordeonu, jako instrumentu solowego w Polsce i za granicą. W 2016 roku w dowód uznania jego talentu Elbląskie Towarzystwo Kulturalne przyznało mu Stypendium Artystyczne Promocje. Artysta jest również dwukrotnym laureatem stypendium kulturalnego przyznanego mu przez prezydenta Elbląga w roku 2016 i 2019. Znaczącą pozycją w jego dorobku artystycznym jest pierwsza solowa płyta Furs Acco, na której prezentuje akordeon, jako instrument wysoce artystyczny i całkowicie samodzielny. Artysta zawarł w niej wszystkie swoje dotychczasowe doświadczenia muzyczne. Organizatorami XXIII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2020 są Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

