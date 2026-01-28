Jest sroga oraz droga

Choć do zimy stulecia z końca lat 70. sporo jeszcze brakuje, to tegoroczna należy do najsroższych w ostatnich dziesięcioleciach. Opady śniegu i utrzymujący się tygodniami silny mróz utrudniają utrzymanie ulic oraz chodników i podnoszą jego koszty. Do tej pory miasto wydało na ten cel blisko 4 mln zł.

Na zimowe utrzymanie dróg i chodników od listopada 2025 roku do 26 stycznia 2026 roku Elbląg wydał blisko 4 mln zł. Przypomnijmy, że na podstawie umowy zawartej z miastem zadania z tym związane realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

- W ubiegłym sezonie na zimowe utrzymanie dróg miasto wydało ponad 5,7 mln zł. Na realizację całej akcji „Zima 2025/2026”, w ramach obowiązującej umowy, zabezpieczono środki w wysokości 8,4 mln zł. Ostateczne koszty będą uzależnione od dalszego przebiegu warunków atmosferycznych – informuje Jacek Żukowski z referatu prasowego w Biurze Prezydenta Miasta.

Bardzo trudne warunki z powodu marznących opadów, których następstwem była gołoledź, mieliśmy w mieście w poniedziałek 26 stycznia. Nasza redakcja otrzymała wiele sygnałów od mieszkańców o nieodlodzonych chodnikach, zgłoszenia dotyczyły wielu rejonów Elbląga. Urzędnicy zapewniają, że służby odpowiedzialne za akcję zima rozpoczęły tego dnia pracę na chodnikach o 5 rano.

- Na jezdniach od godz. 9. We wtorek prace były kontynuowane. 26 stycznia zużyto 76,72 ton soli, 173,55 ton mieszkanki, 8,38 ton piasku – podkreśla Jacek Żukowski.

Od listopada 2025 r. do 27 stycznia 2026 r. zużyto już łącznie 1759 ton soli, 492 ton piasku, 624 ton mieszanki.

- Zawarta umowa z EPGK zapewnia ciągłość dostaw niezbędnych materiałów i nie wprowadza limitów ilościowych w zakresie soli ani piasku, co pozwala na bieżące reagowanie na warunki pogodowe, również w kolejnych miesiącach zimowych – informuje Jacek Żukowski.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników wykonuje 8 piaskarko-solarek, 7 pojazdów z pługiem odśnieżnym oraz 10 sztuk pojazdów z pługiem na chodnikach oraz koparko-ładowarki. Łącznie podczas miejskiej akcji zima na ulicach i chodnikach wykorzystywane są 34 pojazdy.

- Funkcjonują również brygady ręczne, które prowadzą prace przede wszystkim na przystankach komunikacji miejskiej, parkingach oraz w innych miejscach o utrudnionym dostępie dla sprzętu mechanicznego. Zgodnie z zapisami umowy wywóz śniegu może być realizowany w trybie interwencyjnym. Samorząd korzystał już z tej możliwości, mimo że wiąże się to ze zwiększeniem kosztów akcji zima. Rozwiązanie to jest przewidziane w umowie, jednak ze względu na koszty całej akcji zimowego utrzymania miasta wywóz śniegu realizowany jest wyłącznie w miejscach, gdzie jest to niezbędne – podkreśla Jacek Żukowski.

W związku z gołoledzią pełne ręce roboty mają również lekarze. Przykładowo od godz. 7 w poniedziałek 26 stycznia do godz. 7 we wtorek 27 stycznia do ambulatorium chirurgicznego na SOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu trafiło aż 131 osób. Z tej liczby większość stanowiły urazy związane z gołoledzią.

