Listopad z Mrożkiem

Wspólnie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym zapraszamy na listopadowe spotkanie Sceny przy stoliku z tekstem Sławomira Mrożka pt. „Karol”

„Karol” to jedna z pierwszych sztuk Mrożka. Do lekarza okulisty przychodzą dziadek i wnuczek. Dziadkowi - zapalonemu myśliwemu, niestety, popsuł się wzrok, co uniemożliwia mu polowanie na grubego zwierza... człowieka imieniem Karol. Lekarz wpada w pułapkę, ponieważ gościom wydaje się, że to właśnie on jest tym owym Karolem... Ofiara próbuje się ratować. Będzie dość absurdalnie, ale taki właśnie jest Mrożek, u którego czarny humor jest często na pierwszym miejscu.

Sztukę przeczytają: Jerzy Przewłocki, Dariusz Siastacz i Mikołaj Ostrowski.

Zapraszamy 15 listopada o g. 18:00 na Dużą Scenę.

Wstęp: 5 zł