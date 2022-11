Listopadowe zajęcia dla najmłodszych w Lokomotywie

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na listopadowe zajęcia.

Zajęcia w cyklu “Stacyjka”

3.11 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Kicia Kocia i Nunuś. Na spacerze” Anity Głowińskiej.

Przekonamy się, co można zobaczyć podczas spaceru oraz wykonamy jesienną pracę plastyczną. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje – zapraszają bibliotekarki z Lokomotywy.

17.11 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia będą inspirowane książką „Miś patrzy” Erica Carle. Będziemy obserwować świat oczami zwierząt, przy okazji aktywnie ucząc się kolorów. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje – zapowiadają prowadzące.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturą. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Zajęcia w cyklu “Kreatywna sobota”

5.11, godz. 11:00 – Geometryczny zawrót głowy: podczas zajęć powstaną prace z wykorzystaniem kolorowych figur geometrycznych. Dzieci wezmą także udział w zabawach na tablicy interaktywnej.

Więcej informacji i zapisy:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90