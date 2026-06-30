Łódzki jazz w Krypcie

Kevin Górzyński. Fot. media społecznościowe artysty

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta w Centrum Sztuki Galerii EL na drugie spotkanie w tym roku z młodymi artystami z Akademii Muzycznej w Łodzi. Czwartek, 2 lipca, godz. 19. Wstęp wolny.

Po raz pierwszy w klubie zagra Kevin Górzyński na perkusji, wraz z nim zagrają Aleksander Panek na saksofonie i Kamil Hajduk na kontrabasie. Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.

Czwartek, 2 lipca, godz. 19.00. Wstęp wolny.



Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki