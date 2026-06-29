Bezpieczniej do Malborka

Do 2030 roku ma być rozbudowany 3,5-kilometrowy odcinek drogi nr 22 od Królewa do Malborka. Ma być bezpieczniej i wygodniej, także dla rowerzystów.

- W ramach robót na 3,5-kilometrowym odcinku, od skrzyżowania al. Rodła z ul. Mickiewicza w Malborku do granicy miasta w stronę Królewa, planujemy wykonać nową konstrukcję jezdni. Dodatkowo powstanie ciąg pieszo-rowerowy i kanał technologiczny. Przebudujemy przepusty i odwodnienie drogowe. Ponadto wyremontujemy wiadukt kolejowy i przejście podziemne. Realizacja inwestycji umożliwi przejazd pojazdów ciężarowych o nacisku 11,5 t/oś ze wschodniej części woj. pomorskiego w kierunku autostrady A1 – informuje pomorski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad.

Jak informują drogowcy, inwestycja poprawi bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych, obniży poziom hałasu drogowego oraz przyczyni się do redukcji ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport. Na tym odcinku średni dobowy ruch przekracza 15 tys. Pojazdów.

Kilka dni temu pomorski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie prac, zainteresowane firmy mogą nadsyłać swoje oferty do 29 lipca. Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu jest przewidziane na trzeci kwartał 2026 roku, a prace budowlane w latach 2028-2030.

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