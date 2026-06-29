Czytelniczka: Jesteśmy odcięci od miejskiej komunikacji (Napisali do nas)

Zwracam się z prośbą o nagłośnienie problemów komunikacyjnych, z którymi zmagają się mieszkańcy okolic Parku Modrzewie, Browarnej, Elbląga Zdrój podczas remontu torowiska. W sumie poza remontem też – pisze nasza Czytelniczka, pani Justyna.

Obecnie praktycznie nie da się sprawnie dojechać w kierunku Alei Tysiąclecia, Al. Grunwaldzkiej ani dworca. Połączenia i przesiadki proponowane w aplikacji „Jak dojadę” często są nierealne, ponieważ autobusy i tramwaje się spóźniają, przez co pasażerowie nie mają możliwości dotarcia na czas do pracy czy na dworzec.

W okolicach Parku Modrzewie, Elbląga Zdroju i mostu unijnego znajdują się przystanki autobusowe, dlatego warto byłoby uruchomić autobus, kursujący przez tę część miasta, aby zapewnić mieszkańcom dojazd.

Proszę o zainteresowanie się tą sprawą. Obecnie cała komunikacja została skierowana na inne ulice, a ta część miasta została praktycznie pozbawiona sensownego skomunikowania. Dla wielu mieszkańców jest to bardzo uciążliwa sytuacja. Przez wiele lat komentuję posty, a nawet napisałam pismo do odpowiednich służb i nikt w mieście nie odpisał ani nie spróbował nam pomóc, czyli osobom z tej części miasta. Niby centrum prawie, a jesteśmy pozbawieni komunikacji.

Justyna (dane do wiadomości redakcji)