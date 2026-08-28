Maciej Skrzypczak nowym dyrektorem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Maciej Skrzypczak, wieloletni kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Elblągu i były dowódca – kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, obejmuje stanowisko dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Doświadczony dyrygent i menedżer kultury, a zarazem Elblążanin, powrócił do rodzinnego miasta, by wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie artystyczne i organizacyjne w rozwoju jednej z najważniejszych instytucji artystycznych Elbląga.
Zmiana na stanowisku dyrektora jest związana z decyzją dotychczasowej dyrektorki Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Karoliny Nowotczyńskiej, która podjęła nowe wyzwanie zawodowe i obejmie kierownictwo Filharmonii Zielonogórskiej. W związku z tym obowiązki dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej powierzono Maciejowi Skrzypczakowi. Nowy dyrektor EOK ma za sobą ponad 20 lat doświadczenia w pracy artystycznej, zarządzaniu zespołami oraz organizacji wydarzeń muzycznych w kraju i za granicą. Przez blisko 14 lat kierował Orkiestrą Wojskową w Elblągu, a w latach 2017–2021 dowodził Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze łączył kompetencje dyrygenta i menedżera z doświadczeniem w prowadzeniu dużych zespołów artystycznych, organizacji koncertów, festiwali i międzynarodowych tras koncertowych. Jego dorobek artystyczny został wielokrotnie doceniony, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Maciej Skrzypczak jest m.in. laureatem nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne oraz wkład w rozwój życia kulturalnego Elbląga. Objęcie przez niego kierownictwa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej to powrót do miasta, z którym przez lata był zawodowo i artystycznie związany, oraz możliwość wykorzystania bogatego doświadczenia w dalszym budowaniu pozycji EOK i jej relacji z elbląską publicznością.
Maciej Skrzypczak
Dyrygent, menedżer kultury oraz laureat prestiżowych nagród artystycznych z ponad 20-letnim doświadczeniem w dowodzeniu i prowadzeniu czołowych wojskowych zespołów muzycznych w Polsce. Jako były Dowódca – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Elblągu oraz Dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie, z sukcesem łączył najwyższy kunszt artystyczny z zarządzaniem operacyjnym, logistyką widowisk masowych i międzynarodowych tras koncertowych. Posiada udokumentowane sukcesy w budowaniu prestiżu instytucji, zarządzaniu zespołami ludzkimi pod presją czasu oraz współpracy z administracją publiczną.
Główne kompetencje
Wieloletnie doświadczenie w dowodzeniu i kształtowaniu dyscypliny w elitarnych zespołach artystycznych.
Zarządzanie operacyjne i logistyka: Planowanie budżetów, koordynacja transportu wielkogabarytowego (instrumentarium), organizacja dużych festiwali i wyjazdów zagranicznych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech, Bułgarii, Estonii, Litwie oraz Łotwie).
Kunszt muzyczny: Doświadczenie w dyrygenturze symfonicznej, dętej, aranżacji utworów oraz budowaniu zbalansowanego, atrakcyjnego dla publiczności repertuaru.
Doświadczenie zawodowe
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego – Warszawa
Stanowisko: Dowódca – Kapelmistrz (w stopniu majora)
Okres pracy: 2017 – 2021
Obowiązki i zarządzanie artystyczne:
Kompleksowe kierowanie najważniejszą, flagową instytucją muzyczną Wojska Polskiego.
Dyrygowanie oraz nadzór nad przygotowaniem artystycznym zespołu podczas uroczystości państwowych, międzynarodowych i koncertów galowych.
Odpowiedzialność za strategię wizerunkową orkiestry oraz realizację budżetu jednostki.
Planowanie ogólnokrajowych i zagranicznych tras koncertowych oraz koordynacja pracy logistycznej.
Orkiestra Wojskowa w Elblągu
Stanowisko: Dowódca – Kapelmistrz (w stopniu kapitana)
Okres pracy: 2003 – 2017 (blisko 14 lat samodzielnego dowodzenia)
Obowiązki i osiągnięcia:
Zarządzanie bieżącą działalnością elbląskiego garnizonu muzycznego.
Prowadzenie prób sekcyjnych i ogólnych, dobór repertuaru koncertowego od klasyki po muzykę rozrywkową.
Organizacja występów na arenie międzynarodowej – wielokrotny udział i reprezentowanie regionu na prestiżowym Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych „Musikparade” w Niemczech.
Ścisła współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, samorządem terytorialnym i mediami.
Wybrane nagrody i osiągnięcia
I Miejsce i tytuł Laureata – III Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Wojsk Lądowych w Giżycku (pod batutą kpt. M. Skrzypczaka).
II Miejsce – Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskiego w Świeradowie-Zdroju.
Nagroda Prezydenta Miasta Elbląg w kategorii Kultura i sztuka – za wybitne osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie kultury oraz istotny wkład w rozwój życia muzycznego Elbląga.
Nagroda Indywidualna Dowódcy Wojsk Lądowych – za najlepiej przygotowany i opracowany utwór polskiego kompozytora.
Wyróżnienie Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej statuetką „Husarz” – za bezinteresowną pomoc, szczególne wsparcie i wkład w kształtowanie dyscypliny wojskowej oraz rozwój kultury regionalnej.
Wykształcenie
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kierunek: Wydział Dyrygentury,
Akademia Bydgoska w Bydgoszczy
Studia w zakresie edukacji artystycznej,
Uzyskany tytuł: Magister Sztuki,
Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku
Dyplom zawodowy muzyk-instrumentalista.