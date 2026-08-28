Maciej Skrzypczak nowym dyrektorem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Maciej Skrzypczak, wieloletni kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Elblągu i były dowódca – kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, obejmuje stanowisko dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Doświadczony dyrygent i menedżer kultury, a zarazem Elblążanin, powrócił do rodzinnego miasta, by wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie artystyczne i organizacyjne w rozwoju jednej z najważniejszych instytucji artystycznych Elbląga.

Zmiana na stanowisku dyrektora jest związana z decyzją dotychczasowej dyrektorki Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Karoliny Nowotczyńskiej, która podjęła nowe wyzwanie zawodowe i obejmie kierownictwo Filharmonii Zielonogórskiej. W związku z tym obowiązki dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej powierzono Maciejowi Skrzypczakowi. Nowy dyrektor EOK ma za sobą ponad 20 lat doświadczenia w pracy artystycznej, zarządzaniu zespołami oraz organizacji wydarzeń muzycznych w kraju i za granicą. Przez blisko 14 lat kierował Orkiestrą Wojskową w Elblągu, a w latach 2017–2021 dowodził Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze łączył kompetencje dyrygenta i menedżera z doświadczeniem w prowadzeniu dużych zespołów artystycznych, organizacji koncertów, festiwali i międzynarodowych tras koncertowych. Jego dorobek artystyczny został wielokrotnie doceniony, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Maciej Skrzypczak jest m.in. laureatem nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne oraz wkład w rozwój życia kulturalnego Elbląga. Objęcie przez niego kierownictwa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej to powrót do miasta, z którym przez lata był zawodowo i artystycznie związany, oraz możliwość wykorzystania bogatego doświadczenia w dalszym budowaniu pozycji EOK i jej relacji z elbląską publicznością.

Maciej Skrzypczak

Dyrygent, menedżer kultury oraz laureat prestiżowych nagród artystycznych z ponad 20-letnim doświadczeniem w dowodzeniu i prowadzeniu czołowych wojskowych zespołów muzycznych w Polsce. Jako były Dowódca – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Elblągu oraz Dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie, z sukcesem łączył najwyższy kunszt artystyczny z zarządzaniem operacyjnym, logistyką widowisk masowych i międzynarodowych tras koncertowych. Posiada udokumentowane sukcesy w budowaniu prestiżu instytucji, zarządzaniu zespołami ludzkimi pod presją czasu oraz współpracy z administracją publiczną.

Główne kompetencje

Wieloletnie doświadczenie w dowodzeniu i kształtowaniu dyscypliny w elitarnych zespołach artystycznych.

Zarządzanie operacyjne i logistyka: Planowanie budżetów, koordynacja transportu wielkogabarytowego (instrumentarium), organizacja dużych festiwali i wyjazdów zagranicznych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech, Bułgarii, Estonii, Litwie oraz Łotwie).

Kunszt muzyczny: Doświadczenie w dyrygenturze symfonicznej, dętej, aranżacji utworów oraz budowaniu zbalansowanego, atrakcyjnego dla publiczności repertuaru.

Doświadczenie zawodowe

Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego – Warszawa

Stanowisko: Dowódca – Kapelmistrz (w stopniu majora)

Okres pracy: 2017 – 2021

Obowiązki i zarządzanie artystyczne:

Kompleksowe kierowanie najważniejszą, flagową instytucją muzyczną Wojska Polskiego.

Dyrygowanie oraz nadzór nad przygotowaniem artystycznym zespołu podczas uroczystości państwowych, międzynarodowych i koncertów galowych.

Odpowiedzialność za strategię wizerunkową orkiestry oraz realizację budżetu jednostki.

Planowanie ogólnokrajowych i zagranicznych tras koncertowych oraz koordynacja pracy logistycznej.

Orkiestra Wojskowa w Elblągu

Stanowisko: Dowódca – Kapelmistrz (w stopniu kapitana)

Okres pracy: 2003 – 2017 (blisko 14 lat samodzielnego dowodzenia)

Obowiązki i osiągnięcia:

Zarządzanie bieżącą działalnością elbląskiego garnizonu muzycznego.

Prowadzenie prób sekcyjnych i ogólnych, dobór repertuaru koncertowego od klasyki po muzykę rozrywkową.

Organizacja występów na arenie międzynarodowej – wielokrotny udział i reprezentowanie regionu na prestiżowym Międzynarodowym

Festiwalu Orkiestr Dętych „Musikparade” w Niemczech.

Ścisła współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, samorządem terytorialnym i mediami.

Wybrane nagrody i osiągnięcia

I Miejsce i tytuł Laureata – III Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Wojsk Lądowych w Giżycku (pod batutą kpt. M. Skrzypczaka).

II Miejsce – Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskiego w Świeradowie-Zdroju.

Nagroda Prezydenta Miasta Elbląg w kategorii Kultura i sztuka – za wybitne osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie kultury oraz istotny wkład w rozwój życia muzycznego Elbląga.

Nagroda Indywidualna Dowódcy Wojsk Lądowych – za najlepiej przygotowany i opracowany utwór polskiego kompozytora.

Wyróżnienie Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej statuetką „Husarz” – za bezinteresowną pomoc, szczególne wsparcie i wkład w kształtowanie dyscypliny wojskowej oraz rozwój kultury regionalnej.

Wykształcenie

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Kierunek: Wydział Dyrygentury,

Akademia Bydgoska w Bydgoszczy

Studia w zakresie edukacji artystycznej,

Uzyskany tytuł: Magister Sztuki,

Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku

Dyplom zawodowy muzyk-instrumentalista.